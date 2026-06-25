Consuelo Duval: Foto íntima que arruinó su matrimonio hace 12 años

Consuelo Duval encendió las redes sociales al cumplir una promesa que dejó huella en su historia personal y profesional, al compartir una fotografía que originalmente le costó un divorcio y múltiples críticas.
La comediante y conductora celebró la histórica victoria de la Selección Mexicana ante Chequia durante la Copa Mundial Brasil 2014 con una publicación que rápidamente se viralizó, mostrando una vez más su autenticidad y sentido del humor.
"¡¡Hace doce años subí esta foto!! ¡¡Me costó un matrimonio y muchas críticas!! ¡¡No me arrepiento!! ¡¡Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia!! ¡¡Y porque lo prometí en mis stories!! ¡¡VIVA MÉXICO", escribió.
Consuelo Duval admitió abiertamente que esa foto fue el detonante de una ruptura matrimonial.
Pese a la controversia, reafirmó ante sus fans que no se arrepiente y lo volvería a hacer, porque México está haciendo historia y porque desea mantenerse fiel a su carácter y promesas públicas.
La presentadora de "Netas Divinas" dejó claro que la histórica Fase de Grupos lograda por la selección fue el mejor motivo para reencontrarse con esa anécdota pasada y cumplir una promesa hecha en sus historias de Instagram.
La reacción en internet no se hizo esperar. La publicación atrajo miles de "me gusta" y una ola de comentarios positivos de colegas y seguidores, quienes destacaron tanto la valentía de la actriz al retomar un episodio polémico como la honestidad con la que afronta su vida pública.
Reacciones en redes: entre el apoyo y las anécdotas
La sección de comentarios se llenó rápidamente de mensajes creativos y de ánimo, entre los que destacaron frases como:
- "Storytime!? dijera la chaviza!! Jajaja"
- "Me imagino el coraje que le dio a Ludovico cuando vio esta foto"
- "Yo diría que te salvó de un matrimonio"
- "Consuelo siempre adelantada a nuestra época"
- "Esa foto no es para perder un matrimonio, pero cada quien, lo mejor está por venir"
- "Tú dale Consuelo con todo, así de excéntrica eres fenomenal"
- "Jajajajaja no aguanta nada, te ves hermosa"
- "Esaaaa es la Consuelo que conocemos. Al estilo Federica en Peluche"
- "Mija esos hombres que buscan una excusa ya se habían ido jajaja tú vive y sé feliz para ti"
El episodio confirmó por qué Consuelo Duval se mantiene como una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, capaz de inspirar conversaciones honestas y defender sus decisiones más allá de las críticas y de momentos difíciles.
Su publicación, lejos de reavivar la polémica, fue recibida como un acto de autenticidad y celebración personal dentro del marco de un triunfo nacional.