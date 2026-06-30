 Jessica Simpson luce increíble en traje de baño tras perder 100 libras

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Tras perder más de 100 libras, Jessica Simpson se deja ver en atrevido traje de baño

La cantante muestra su renovada figura en un impactante bikini, mientras enfrenta su reciente separación de su esposo Eric Johnson.

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Jessica Simpson, Instagram
Jessica Simpson / FOTO: Instagram
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Jessica Simpson vuelve a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir una sesión fotográfica donde posa en traje de baño y bikini, mostrando su figura esculpida en un entorno claramente veraniego. 

La celebridad estadounidense transmite seguridad y una renovada energía que resalta no solo su imagen física sino también su bienestar emocional.

Jessica Simpson, quien a sus 45 años afirma estar viviendo una etapa de transformación personal, luce un conjunto floral que combina un bikini con un cárdigan ligero, dejando ver su abdomen y escote. 

Estas imágenes forman parte del lanzamiento de su más reciente línea de moda disponible en Walmart, colección que refleja su visión de estilo y comodidad para la temporada estival.

En esta nueva etapa la artista también enfrenta cambios personales importantes. Recientemente abrió su corazón en redes sociales y habló sobre el proceso emocional derivado de su separación de Eric Johnson, con quien mantuvo una relación cercana a una década.

Aunque la pareja anunció oficialmente su ruptura en enero de 2025, llevaban viviendo separados desde octubre de 2023, enfrentando el proceso de transición con madurez y respeto mutuo.

Simpson asegura que compartir sus experiencias públicamente forma parte de su sanación personal. En sus palabras más recientes, expresó el dolor que le produjo la separación y cómo ese proceso la motivó a canalizar sus emociones a través de nuevas canciones.

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Jessica Simpson - i

Nueva música y refugio en el escenario

La cantante actualmente está promocionando su álbum "Nashville Canyon", inspirado en los momentos más significativos de su vida reciente. 

Para Jessica Simpson, regresar a los escenarios después de 15 años sin presentaciones constantes ha significado reencontrarse con su identidad artística y liberar tanto el dolor como la alegría acumulados en este periodo.

Simpson suele decir que "el hogar es un sentimiento, no un lugar", frase que no solo repite en entrevistas sino que también se convirtió en uno de los mensajes centrales de su tema "Fade". La letra de esta canción nació precisamente durante el momento más crítico de su separación.

Madre de Maxwell, Ace y Birdie, Jessica Simpson subraya que su prioridad ha sido brindar un entorno estable y armonioso a sus hijos, aún en medio de cambios personales. Junto con Eric Johnson, mantiene una convivencia respetuosa enfocada en el bienestar de los menores, mostrando así su compromiso con la etapa que atraviesan como familia.

Jessica Simpson logró perder 100 libras (45 kilos) a lo largo de un proceso de tres años de hábitos constantes. En lugar de un enfoque drástico, se centró en pequeños objetivos de estilo de vida bajo la guía de su entrenador.

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Jessica Simpson - Instagram

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