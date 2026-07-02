Servando y Florentino rescatan a Yorgelys Delgado en video

La actriz Yorgelys Delgado es una de la ciudadanas que sigue peleando contra el tiempo para ser rescatada tras los terremotos que azotaron Venezuela y que han puesto al país en un estado de emergencia.
La artista de 43 años quedó atrapada bajo los escombros de un edificio junto a su madre Gladys, el pasado 24 de junio.
Amigos y colegas suyos han dicho que ambas quedaron atrapadas en el edificio Coral Beach, ubicado en La Coraleda, en La Guaira, donde actualmente continúan las labores de búsqueda y rescate.
Ante la situación, diferentes figuras del espectáculo venezolano han pedido apoyo mediante redes sociales para que las labores de rescate se agilicen.
Incluso, en horas de la noche del miércoles 1 de julio, los cantantes Servando y Florentino llegaron al lugar de los hechos para apoyar a los rescatistas y encontrar a Yorgelys Delgado, quienes señalaron en un video que cada minuto cuenta.
"Dicen que en las crisis es donde se ve la verdadera esencia de la gente. Tras el fuerte terremoto, la búsqueda de Yorgelis Delgado se convirtió en una carrera contra el tiempo. Hoy queremos dar un agradecimiento público y profundamente sincero a los hermanos Primera. Servando, Florentino... gracias por ponerse del lado de la esperanza, por difundir, por apoyar y por ser parte de esa fuerza que nos mantuvo en pie. Su apoyo no pasó desapercibido y nuestra comunidad jamás lo olvidará", señaló uno de los rescatistas en un video.
¿Quién es la actriz?
Yorgelys Delgado es una de las actrices venezolanas más recordadas del país. No solo se ha desempeñado en el mundo de la actuación, sino también ha sido conductora y bailarina.
Fue durante la década de los 90 y los primeros años de los 200 cuando alcanzó la popularidad al formar parte del exitoso programa "El Club de los Tigritos", lanzado al aire en 1994.
Su participación en este programa fue lo que la catapultó a la fama, pues fue bien recibida por el público gracias a su presencia frente a las cámaras y carisma, lo que la convirtió en una de las integrantes del elenco más queridas.
Dos años después, en 1996, Yorgelys Delgado dio un salto al género juvenil con series como "Entre tú y yo" y "De sol a sol", donde en la primera interpretó a Fabiana, uno de sus personajes más recordados por los fans de la historia.
Yorgelis Delgado también se ha mantenido activa en la pantalla chica como conductora de programas de entretenimiento como "Atómico" y "Rugemanía", dirigidos también a un público juvenil.