 Verónica Soto: La hincha colombiana que celebra con estilo

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
USA USA
06/07 18:00 HS
Belgium BEL
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Farándula

Verónica Soto, la hincha colombiana que con poca ropa celebra a selección

Ella es la despampanante colombiana que busca quedarse con el título de “La Novia del Mundial 2026”.

Compartir:
Verónica Soto, Instagram
Verónica Soto / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El estadio Azteca de la Ciudad de México fue el escenario donde una joven colombiana, Verónica Soto, causó furor durante el Mundial y se posicionó en cuestión de horas como la máxima sensación en redes sociales.

Su inesperada aparición no solo inundó internet con fotografías y comentarios, sino que también la llevó a recibir el simbólico título de la "Novia del Mundial".

La historia de Verónica Soto comenzó como una iniciativa para superar un problema de salud. Buscaba dejar atrás semanas difíciles y aprovechar la oportunidad de viajar.

Sin embargo, la cancelación repentina de un viaje a Los Cabos la llevó a escoger el fútbol como vía de escape. En solo una semana decidió comprar entradas y viajar por su cuenta al partido de la Selección de Colombia contra Uzbekistán, encuentro que la ‘tricolor’ ganó 3-1.

La presencia de Verónica Soto en las tribunas no pasó desapercibida. Su carisma y seguridad cautivaron tanto a fotógrafos como a hinchas, quienes no tardaron en compartir imágenes suyas en redes sociales.

En pocas horas, dejó de ser solo una aficionada para convertirse en el nuevo rostro viral del evento deportivo más importante del año, un verdadero amuleto para los fanáticos colombianos.

Su popularidad creció aún más cuando circuló entre los aficionados fotográficos y usuarios que publicaron sus imágenes, llegando a ser descrita como "la gran sensación de las tribunas mundialistas".

Foto embed
Verónica Soto - Facebook

La historia detrás del éxito

Verónica Soto es ingeniera civil con especialización en Mercadeo, formada en la Universidad EAFIT. Hasta hace poco, pasaba sus días en Medellín en reposo, recuperándose de una intervención médica.

A pesar de la adversidad, decidió dar un giro a su rutina y buscar una nueva experiencia. En sus propias palabras, explicó:

"Estaba en mi casa, llevaba dos meses recuperándome y mi viaje se canceló. Decidí comprar boletos para el partido la semana previa y me lancé a la aventura".

La llegada al estadio Azteca fue un punto de inflexión inesperado. Al ingresar sola, no documentó el momento previo, pero rápidamente decenas de fotógrafos la rodearon para capturar su imagen.

Los medios comenzaron a preguntarle por su situación sentimental, a lo que respondió con humor: "No tengo novio y aquí los conseguí todos".

Verónica Soto evocó el recuerdo de Natalia Bernal en el Mundial de Brasil 2014, quien también capturó la atención global tras aparecer apenas ocho segundos en la pantalla gigante del estadio Maracaná.

En Portada

Continúan labores en área del accidente aéreo en Chimaltenangot
Nacionales

Continúan labores en área del accidente aéreo en Chimaltenango

07:18 AM, Jul 06
Múltiples accidentes generan cierres de carriles y congestionamiento en carreterast
Nacionales

Múltiples accidentes generan cierres de carriles y congestionamiento en carreteras

07:55 AM, Jul 06
Ataque armado deja dos hombres heridos en zona 18t
Nacionales

Ataque armado deja dos hombres heridos en zona 18

06:35 AM, Jul 06
Hombre es localizado sin vida en la vía pública en zona 10 de Mixcot
Nacionales

Hombre es localizado sin vida en la vía pública en zona 10 de Mixco

08:30 AM, Jul 06
El Rey retumba en el Mundial 2026: así fue el espectáculo de Maná en el México vs. Inglaterrat
Universo Futbol

"El Rey" retumba en el Mundial 2026: así fue el espectáculo de Maná en el México vs. Inglaterra

08:43 PM, Jul 05

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosMéxicoCopa del MundoFIFABrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar