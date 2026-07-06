Verónica Soto: La hincha colombiana que celebra con estilo

El estadio Azteca de la Ciudad de México fue el escenario donde una joven colombiana, Verónica Soto, causó furor durante el Mundial y se posicionó en cuestión de horas como la máxima sensación en redes sociales.
Su inesperada aparición no solo inundó internet con fotografías y comentarios, sino que también la llevó a recibir el simbólico título de la "Novia del Mundial".
La historia de Verónica Soto comenzó como una iniciativa para superar un problema de salud. Buscaba dejar atrás semanas difíciles y aprovechar la oportunidad de viajar.
Sin embargo, la cancelación repentina de un viaje a Los Cabos la llevó a escoger el fútbol como vía de escape. En solo una semana decidió comprar entradas y viajar por su cuenta al partido de la Selección de Colombia contra Uzbekistán, encuentro que la ‘tricolor’ ganó 3-1.
La presencia de Verónica Soto en las tribunas no pasó desapercibida. Su carisma y seguridad cautivaron tanto a fotógrafos como a hinchas, quienes no tardaron en compartir imágenes suyas en redes sociales.
En pocas horas, dejó de ser solo una aficionada para convertirse en el nuevo rostro viral del evento deportivo más importante del año, un verdadero amuleto para los fanáticos colombianos.
Su popularidad creció aún más cuando circuló entre los aficionados fotográficos y usuarios que publicaron sus imágenes, llegando a ser descrita como "la gran sensación de las tribunas mundialistas".
La historia detrás del éxito
Verónica Soto es ingeniera civil con especialización en Mercadeo, formada en la Universidad EAFIT. Hasta hace poco, pasaba sus días en Medellín en reposo, recuperándose de una intervención médica.
A pesar de la adversidad, decidió dar un giro a su rutina y buscar una nueva experiencia. En sus propias palabras, explicó:
"Estaba en mi casa, llevaba dos meses recuperándome y mi viaje se canceló. Decidí comprar boletos para el partido la semana previa y me lancé a la aventura".
La llegada al estadio Azteca fue un punto de inflexión inesperado. Al ingresar sola, no documentó el momento previo, pero rápidamente decenas de fotógrafos la rodearon para capturar su imagen.
Los medios comenzaron a preguntarle por su situación sentimental, a lo que respondió con humor: "No tengo novio y aquí los conseguí todos".
Verónica Soto evocó el recuerdo de Natalia Bernal en el Mundial de Brasil 2014, quien también capturó la atención global tras aparecer apenas ocho segundos en la pantalla gigante del estadio Maracaná.