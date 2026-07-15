 Fallece Elsa Aguirre, icónica actriz del cine de oro mexicano

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Muere Elsa Aguirre, actriz del cine de oro mexicano, a los 98 años

La noticia fue dada a conocer a través de un mensaje oficial de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

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Elsa Aguirre, Instagram
Elsa Aguirre / FOTO: Instagram
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Elsa Aguirre, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 95 años, según informó oficialmente la Asociación Nacional de Intérpretes durante la madrugada de este miércoles. 

Su partida marca el final de una era de la cinematografía nacional y deja tras de sí un legado de más de cuarenta años en la pantalla grande.

Hasta este momento, el fallecimiento de la actriz se atribuye a causas naturales relacionadas con su avanzada edad. Las autoridades y su familia aún no han dado a conocer un diagnóstico médico específico.

En los últimos meses, Elsa Aguirre había mostrado problemas de salud que limitaron sus desplazamientos y requirió apoyo de oxígeno en varias ocasiones.

A pesar de ello, se mantuvo lúcida y activa, compartiendo reflexiones sobre su vida y su deseo de permanecer en Cuernavaca, Morelos, ciudad donde pasó sus últimas décadas.

Elsa Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua. Durante su adolescencia se mudó con su familia a la Ciudad de México, y de manera casi fortuita entró al mundo del cine: junto a su hermana Alma Rosa Aguirre, participó en un concurso que buscaba descubrir nuevos talentos. Como resultado, ambas obtuvieron papeles en "El sexo fuerte" y "El pasajero diez mil", que se estrenaron en 1946.

En 1948,  logró su consolidación con "Algo flota sobre el agua", en la que actuó junto a Arturo de Córdova. Su personaje, Azalea, inspiró la célebre canción "Flor de azalea", creada por Zacarías Gómez Urquiza, que hoy es un clásico de la música nacional.

A partir de ese momento, se convirtió en sinónimo de elegancia y melodrama, y fue reconocida como uno de los rostros más bellos y carismáticos del cine mexicano.

Las películas que marcaron su huella

El repertorio de Elsa Aguirre incluye títulos fundamentales que quedaron grabados en la memoria del público y la crítica. Entre ellos destacan:

  • "Lluvia roja" (1950), junto a Jorge Negrete
  • "La mujer que yo amé" y "Una mujer decente" (ambas de 1950), consolidando su posición en melodramas
  • "Cuidado con el amor" (1954), al lado de Pedro Infante
  • "Cantando nace el amor" y "La perversa", donde demostró su versatilidad en comedia musical y papeles de mayor carga dramática
  • "Vainilla, bronce y morir", compartiendo créditos con Ignacio López Tarso
  • "La estatua de carne", "Cuatro noches contigo", "Acapulco", "Sólo de noche vienes", "Casa de mujeres" y "El cuerpazo del delito".
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Elsa Aguirre - Instagram

En la última etapa de su carrera en el cine actuó en "La muerte de un gallero" y "Albur de amor", antes de trasladarse a la televisión, donde participó en telenovelas como "Lo blanco y lo negro", "Acapulco, cuerpo y alma", "Mujeres engañadas" y "Lo que es el amor". Se retiró de la actuación en 2004.

Elsa Aguirre enfrentó momentos difíciles, como la muerte de su único hijo, Hugo, tras un accidente automovilístico en 2001, y el reciente fallecimiento de su hermana Alma Rosa en enero de 2025, quien había iniciado junto a ella su carrera en el cine.

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Elsa Aguirre y su hijo - Instagram

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