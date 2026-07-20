Avengers: Doomsday - Primer tráiler y regreso de héroes

Después de meses de expectativa, Marvel Studios presentó oficialmente el primer tráiler de "Avengers: Doomsday", una de las películas más esperadas de los últimos años y la producción que marcará el inicio del desenlace de la Saga del Multiverso.
El avance, que hasta ahora solo había sido mostrado durante CinemaCon 2026, ya está disponible para el público y confirma que la próxima entrega reunirá a héroes de distintas generaciones del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), así como personajes provenientes de otras franquicias que ahora convergen en una sola historia.
El estreno del tráiler rápidamente se convirtió en tendencia mundial y provocó miles de reacciones entre los seguidores de Marvel, quienes comenzaron a analizar cuadro por cuadro las pistas escondidas dentro del avance.
Una amenaza sin precedentes
Aunque Marvel mantiene bajo reserva buena parte de la historia, el tráiler deja claro que los Vengadores enfrentarán una amenaza capaz de poner en riesgo la existencia del multiverso.
El gran antagonista será Doctor Doom, personaje que por primera vez tendrá un papel central dentro del MCU y que promete convertirse en uno de los villanos más poderosos que haya enfrentado el equipo de superhéroes.
Las imágenes muestran un escenario de destrucción a gran escala, múltiples universos colisionando y una guerra que obligará a los héroes a unir fuerzas como nunca antes.
Uno de los momentos más impactantes del avance ocurre cuando Doctor Doom detiene con un solo dedo el martillo Mjolnir de Thor, una escena que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos por demostrar el enorme poder del villano.
Robert Downey Jr. vuelve al Universo Marvel
Uno de los aspectos que más llamó la atención del tráiler es la participación de Robert Downey Jr., aunque esta vez con un papel completamente distinto al que lo convirtió en una de las figuras más importantes de Marvel.
Tras despedirse de Iron Man en "Avengers: Endgame", el actor regresa para interpretar a Victor Von Doom, mejor conocido como Doctor Doom.
Su regreso fue anunciado oficialmente durante la Comic-Con de San Diego 2024, sorprendiendo incluso a los seguidores más fieles de la franquicia.
Hasta ahora, Marvel no ha explicado completamente cómo se relaciona este personaje con Tony Stark, aunque las teorías apuntan a que podría tratarse de una variante proveniente de otro universo dentro del multiverso.
El regreso de héroes que marcaron al MCU
El nuevo avance también confirma el regreso de varios personajes que habían dejado la franquicia o cuyo futuro permanecía en duda.
Entre las escenas más comentadas aparece nuevamente Chris Evans como Steve Rogers, mientras Thor vuelve a ocupar un papel importante dentro de la historia.
Además, el tráiler reúne a personajes pertenecientes a distintas generaciones del MCU, incluyendo integrantes de los Vengadores originales, héroes presentados en las fases más recientes y equipos que debutaron recientemente en la pantalla grande.
La producción también incorpora oficialmente a los Cuatro Fantásticos y a los Thunderbolts, quienes unirán fuerzas frente a la nueva amenaza.
Los X-Men finalmente llegan al MCU
Otro de los momentos más celebrados por los seguidores de Marvel es la integración de personajes clásicos de los X-Men.
El avance muestra el regreso de Patrick Stewart como el Profesor X, Ian McKellen como Magneto y James Marsden como Cíclope, además de otras figuras que durante años formaron parte de las películas producidas por 20th Century Fox.
Su presencia representa uno de los cruces más esperados desde que Disney adquirió Fox en 2019 y recuperó los derechos cinematográficos de los mutantes.
También aparecen Mystique y Gambito, este último interpretado por Channing Tatum tras su debut en "Deadpool & Wolverine".
Un reparto histórico
"Avengers: Doomsday" contará con uno de los elencos más grandes en la historia del cine de superhéroes.
Entre los actores confirmados figuran Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Danny Ramirez y Tenoch Huerta.
A ellos se suman Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach como los nuevos Cuatro Fantásticos, además de Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman, integrantes de los Thunderbolts.
La combinación de personajes provenientes de distintas etapas convierte a esta producción en uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios.
Los hermanos Russo vuelven a dirigir
Otro de los anuncios que incrementó la expectativa fue el regreso de Anthony y Joe Russo como directores.
Los cineastas estuvieron detrás de algunas de las películas más exitosas del MCU, incluyendo "Captain America: The Winter Soldier", "Captain America: Civil War", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".
Su regreso marca el inicio de una nueva etapa para Marvel, que busca recuperar el impacto que alcanzó durante la llamada Saga del Infinito.
Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha señalado en distintas ocasiones que "Doomsday" y "Secret Wars" serán producciones clave para redefinir el futuro de la franquicia.
¿Cuándo se estrena "Avengers: Doomsday"?
Marvel Studios confirmó que "Avengers: Doomsday" llegará a los cines en diciembre de 2026.
La historia continuará un año después con "Avengers: Secret Wars", película que pondrá fin a la Saga del Multiverso y que también será dirigida por los hermanos Russo.
Mientras tanto, el lanzamiento del primer tráiler ya consiguió uno de sus principales objetivos: aumentar la expectativa de millones de seguidores alrededor del mundo.