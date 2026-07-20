Georgina Rodríguez y Cristiano: Video atrevido que impacta

Georgina Rodríguez captó la atención en redes sociales al compartir un video donde luce un microbikini negro junto a Cristiano Ronaldo, desatando miles de comentarios y reacciones.
La modelo apareció disfrutando de las lujosas instalaciones de su nueva casa junto al astro portugués, donde las protagonistas del clip fueron dos espectaculares piscinas privadas.
En las imágenes, Georgina Rodríguez luce un conjunto negro compuesto por un bralette de copa amplia y un bikini de hilo de su propia marca, Mimoa.
La prenda resaltó su figura y curvas, mientras nadaba y compartía momentos con Ronaldo, quien portó un traje de baño blanco y gafas para agua.
Las publicaciones surgieron después de que Cristiano Ronaldo concluyera su participación en el Mundial 2026 con la selección portuguesa, tras una derrota frente a España en octavos de final.
Georgina Rodríguez mostró todo su respaldo, acompañándolo tras abandonar el estadio de Dallas visiblemente afectado por dejar los campeonatos mundiales sin conquistar una Copa en toda su carrera.
En una conferencia de prensa, el delantero portugués confirmó: "Sí, ha sido mi último Mundial, pero ahora tendré tiempo para pensar, estar con mi familia y la vida continúa". Además subrayó: "Mañana me despertaré con la conciencia tranquila, porque lo di todo. Gané tres títulos para Portugal y Portugal no había ganado ninguno antes de mí".
Planes de boda para el verano
El matrimonio entre Georgina y Cristiano Ronaldo ha sido tema de conversación desde el año pasado, después de más de una década de relación y un compromiso formal.
La pareja tiene previsto casarse este verano en Madeira, Portugal, según información publicada por el medio local Jornal da Madeira.
La boda cristiana se celebrará en la Catedral de Funchal y la fiesta nupcial tendrá lugar en un hotel de lujo. Ambos planean mantener el evento privado y sencillo, una preferencia personal de la modelo, quien no es aficionada a los grandes festejos.
En una entrevista con la revista ELLE, Georgina Rodríguez habló sobre el impresionante anillo de compromiso que recibió, valorado en más de 3 millones de dólares. Comentó entre risas:
"Es precioso. Es lo mínimo que podía ofrecerme después de diez años de espera". Relató que, al momento de la propuesta, no lo tenía en mente, ya que consideraba ese día todavía lejano.
Cristiano Ronaldo también compartió detalles sobre la celebración nupcial, asegurando que el evento será solo para familiares y amigos cercanos.
"No le gustan las grandes fiestas, le gustan las cosas privadas", declaró el futbolista, remarcando la sencillez que ambos buscan para ese día especial.