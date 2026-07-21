 Chiquis Rivera criticada por talleres de sanación y brujería
Farándula

Destrozan a Chiquis Rivera por “hacer brujería” tras ofrecer talleres de sanación y espiritualidad

La hija de Jenni Rivera enfrenta críticas por su nuevo proyecto espiritual, decenas de personas cuestionaron tanto el precio como el mensaje del taller.

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Chiquis Rivera enfrenta una ola de reacciones tras anunciar en redes sociales su nuevo taller de sanación espiritual llamado "Alma de luz".

 La artista ofrece el acceso a este evento por un costo de 444 dólares, equivalentes a casi 3,500 quetzales. La noticia ha generado controversia y debate en redes, donde seguidores y detractores han compartido sus opiniones respecto a la actividad y el precio del taller.

Según la información publicada en el perfil de Instagram de "Alma de luz", el taller promete una "experiencia íntima de bienestar y amor propio".

El proyecto de Chiquis Rivera asegura estar diseñado para ayudar a los asistentes a reconectar con su mente, cuerpo, espíritu y alma, bajo la premisa de soltar cargas emocionales y permitir que, según palabras del espacio, "Dios actúe".

Comparte su vivencia personal

A través de una publicación en Instagram, Chiquis Rivera agradeció a quienes participaron en la experiencia: "Ayer fue un día realmente especial. Mi corazón rebosa de gratitud por cada alma que se eligió a sí misma y dijo sí a esta experiencia".

La intérprete de "Porque soy abeja reina" añadió palabras de reconocimiento hacia los asistentes, resaltando la confianza depositada en ella y su equipo: 

"Gracias por confiar en nosotros, por venir con el corazón abierto y por permitirse respirar, soltar, recibir y reconectar".

La publicación de Chiquis Rivera desató una lluvia de comentarios tanto a favor como en contra. Algunos usuarios elogiaron el enfoque de autoconocimiento y desarrollo personal, mientras que otros pusieron en duda la legitimidad del taller y el alto costo.

En las reacciones negativas se pueden leer mensajes como:

  • "Brujería, ambiente sectario"
  • "Ay, no, va de mal en peor"
  • "Desde cuándo estos rituales están mezclados con las cosas de Dios, ¡qué engaño! Que Dios tenga misericordia de ella porque Él es amor, pero también fuego consumidor"
  • "¿A poco para sanar cobran?"
  • "A quien sanó Chiquis, porque sólo Jesús puede sanar, eso no es Dios"
  • "Un ciego curando ciegos"
  • "¡Ay, ora, ella en chamana curando almas!"
  • "Mejor me voy de compras y con eso sano mi alma y hasta mi espíritu"

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