Chiquis Rivera criticada por talleres de sanación y brujería

Chiquis Rivera enfrenta una ola de reacciones tras anunciar en redes sociales su nuevo taller de sanación espiritual llamado "Alma de luz".
La artista ofrece el acceso a este evento por un costo de 444 dólares, equivalentes a casi 3,500 quetzales. La noticia ha generado controversia y debate en redes, donde seguidores y detractores han compartido sus opiniones respecto a la actividad y el precio del taller.
Según la información publicada en el perfil de Instagram de "Alma de luz", el taller promete una "experiencia íntima de bienestar y amor propio".
El proyecto de Chiquis Rivera asegura estar diseñado para ayudar a los asistentes a reconectar con su mente, cuerpo, espíritu y alma, bajo la premisa de soltar cargas emocionales y permitir que, según palabras del espacio, "Dios actúe".
Comparte su vivencia personal
A través de una publicación en Instagram, Chiquis Rivera agradeció a quienes participaron en la experiencia: "Ayer fue un día realmente especial. Mi corazón rebosa de gratitud por cada alma que se eligió a sí misma y dijo sí a esta experiencia".
La intérprete de "Porque soy abeja reina" añadió palabras de reconocimiento hacia los asistentes, resaltando la confianza depositada en ella y su equipo:
"Gracias por confiar en nosotros, por venir con el corazón abierto y por permitirse respirar, soltar, recibir y reconectar".
La publicación de Chiquis Rivera desató una lluvia de comentarios tanto a favor como en contra. Algunos usuarios elogiaron el enfoque de autoconocimiento y desarrollo personal, mientras que otros pusieron en duda la legitimidad del taller y el alto costo.
En las reacciones negativas se pueden leer mensajes como:
- "Brujería, ambiente sectario"
- "Ay, no, va de mal en peor"
- "Desde cuándo estos rituales están mezclados con las cosas de Dios, ¡qué engaño! Que Dios tenga misericordia de ella porque Él es amor, pero también fuego consumidor"
- "¿A poco para sanar cobran?"
- "A quien sanó Chiquis, porque sólo Jesús puede sanar, eso no es Dios"
- "Un ciego curando ciegos"
- "¡Ay, ora, ella en chamana curando almas!"
- "Mejor me voy de compras y con eso sano mi alma y hasta mi espíritu"