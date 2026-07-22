Detalles del trágico accidente de Kaylee Hottle

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, falleció a los 19 años luego de verse involucrada en un accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada del martes 21 de julio en el condado de Frederick, Maryland, Estados Unidos. La noticia conmocionó tanto a Hollywood como a la comunidad sorda, de la que Hottle era una de sus figuras más representativas.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, el percance ocurrió aproximadamente a las 2:52 de la madrugada sobre Windsor Road, en la localidad de Ijamsville.
La joven viajaba como pasajera en un Honda Accord modelo 1995 cuando el conductor perdió el control del vehículo, salió de la carretera y terminó impactando contra una alcantarilla de concreto ubicada a un costado del camino.
El exceso de velocidad, una de las principales hipótesis
Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes del automóvil.
Kaylee Hottle fue trasladada en helicóptero a un centro especializado en traumatología debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció antes de llegar al hospital, según confirmó posteriormente su padre, Joshua Hottle.
El conductor, un joven de 19 años originario de Frederick, sufrió lesiones que no ponían en riesgo su vida y fue llevado a un hospital de la zona, mientras que un segundo pasajero decidió no recibir atención médica. Las autoridades informaron que el exceso de velocidad figura entre los factores que habrían contribuido al accidente, aunque la investigación continúa abierta para determinar exactamente qué ocurrió.
El emotivo mensaje de su padre
Horas después de confirmarse la tragedia, Joshua Hottle compartió un emotivo video en lenguaje de señas americano para despedirse de su hija.
Además de agradecer el apoyo recibido por parte de miles de personas, sorprendió al revelar que había decidido perdonar al conductor involucrado en el accidente. También le pidió públicamente que no permitiera que ese momento definiera el resto de su vida, un gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales.
Su madre también publicó un mensaje de despedida en el que recordó a Kaylee como una joven llena de alegría, fe y amor por su familia.
Un símbolo para la comunidad sorda
Kaylee Hottle nació en una familia completamente sorda y el lenguaje de señas americano fue su primera lengua. Su debut en Hollywood llegó en 2021 con Godzilla vs. Kong, donde interpretó a Jia, una niña huérfana con una conexión especial con Kong.
Su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica y por los seguidores de la franquicia, quienes destacaron la autenticidad que aportó al personaje. Para facilitar la comunicación durante el rodaje, varios de sus compañeros de reparto, entre ellos Rebecca Hall y Alexander Skarsgård, aprendieron lenguaje de señas americano.
Una carrera que apenas comenzaba
Además de participar en Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, Kaylee apareció en un episodio de la serie Magnum P.I. y ya tenía previsto participar en la película What Doesn't Kill Us, proyecto que lamentablemente no alcanzó a completar. También era una activa promotora de la inclusión de las personas sordas dentro de la industria del entretenimiento.
Su talento y carisma la convirtieron en una inspiración para muchos jóvenes con discapacidad auditiva que soñaban con abrirse paso en el cine.