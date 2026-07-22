 Accidente en la Aguilar Batres complica la circulación
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Choque entre cabezal y camión afecta el tránsito en la calzada Aguilar Batres

Los carriles principales ya están habilitados, pero persiste el congestionamiento en el sector.

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., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 22 de julio, en la 48 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, en jurisdicción de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, lo cual generó complicaciones para la circulación vehicular en ese punto y áreas aledañas.

Las autoridades de tránsito de la capital y de Villa Nueva le dieron seguimiento a esta emergencia, en la que se vieron involucrados los conductores de un cabezal y un camión, los cuales colisionaron antes de llegar al cruce hacia el bulevar de la Central de Mayoreo (Cenma).

Según la información proporcionada, el vehículo liviano quedó volcado sobre la cinta asfáltica en los carriles hacia el sur de la capital. Mientras que el de transporte pesado se empotró contra un árbol y también derribó una valla publicitaria.

Los Bomberos Municipales trasladaron unidades al lugar para atender a posibles afectados, pero se determinó que o había lesionados que ameritaran ser trasladados a un centro asistencial.

Complicaciones viales y retiro de vehículos

Debido a este percance vial, aproximadamente desde las 03:00 de la madrugada se mantenía habilitado únicamente un carril hacia el sur, por lo que la movilidad en ese tramo se vio severamente afectada.

También en el sentido contrario de la vía se tuvo un impacto porque las personas que transitaban expresaban curiosidad y eso hacía que redujeran la velocidad al pasar por el sector para observar lo ocurrido o tomar fotografías.

"Las grúas trabajaron para retirar tanto el vehículo de carga empotrado en el árbol como el liviano que permanecía volcado. Los agentes de la PMT de Villa Nueva estuvieron atendiendo este incidente para regular la circulación y explicar mayores inconvenientes", explicó Dalia Santos, vocera de la institución.

Por su parte, Amílcar Montejo, portavoz de la PMT capitalina, señaló que quedaron libres los carriles de la ruta principal. Sin embargo, todavía ocupan parte de los carriles de TransMetro. El congestionamiento derivado de este incidente sobrepasa el puente del Periférico, zona 11.

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