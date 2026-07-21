 Accidentes mortales: dos motoristas fallecen en la madrugada
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Dos motoristas mueren en accidentes durante la madrugada

Los percances ocurrieron en Escuintla y Sacatepéquez.

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Accidente de tránsito donde una persona murió y otra resultó herida en Jocotenango, Sacatepéquez., Bomberos Municipales Departamentales
Accidente de tránsito donde una persona murió y otra resultó herida en Jocotenango, Sacatepéquez. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Dos accidentes de tránsito ocurridos durante la madrugada de este martes, 21 de julio, cobraron la vida de igual número de personas. Los hechos se registraron en áreas de los departamentos de Escuintla y Sacatepéquez.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas para reportaron que el conductor de una motocicleta había sido atropellado en el kilómetro 65 de la ruta al Pacífico, en el tramo que va desde Escuintla hacia Siquinalá, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencia al sector.

Los técnicos en urgencias médicas de la 14 compañía localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre en estado inconsciente. Al evaluarlo, constataron que tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo y que ya no contaba con signos vitales.

La víctima mortal fue identificada como René Chinchilla Reyes, de 34 años.

El vocero del cuerpo de socorro, Víctor Gómez, detalló que tras confirmarse el fallecimiento de esta persona por politraumatismo se procedió a notificar a las autoridades para el seguimiento correspondiente.

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Motorista fallecido en accidente en km. 65 de ruta al Pacífico. - Bomberos Voluntarios

Percance vial en Sacatepéquez

En horas de la madrugada de este martes se produjo otro accidente de tránsito que cobró la vida de una persona y dejó a otra herida. Esto ocurrió en la zona 2 del municipio de Jocotenango, Sacatepéquez.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que asistieron a los afectados por un accidente de motocicleta. Los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención pre hospitalaria y posteriormente trasladaron a una mujer a la emergencia del hospital nacional de Antigua. La paciente se encontraba en estado delicado.

Por aparte, la institución confirmó que en el lugar falleció una persona de sexo masculino, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

En ambos puntos donde ocurrieron los percances viales se mantuvieron cierres vehiculares, por lo que se reportaron complicaciones para la circulación vehicular.

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