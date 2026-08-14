Brutal pelea entre hombres y mujeres en plaza de Villa Canales

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una violenta riña protagonizada por varios jóvenes, entre hombres y mujeres, se registra en una plaza comercial de Villa Canales.
En las imágenes, captadas por un testigo, se observa cómo una discusión entre los integrantes del grupo sube rápidamente de tono hasta convertirse en una pelea a golpes. La confrontación inicia después de que una mujer lanza una patada contra otra persona, lo que desencadena la reacción de los demás involucrados.
El enfrentamiento continúa durante varios segundos, con empujones, golpes y patadas entre los jóvenes, mientras algunas personas permanecen cerca y observan lo ocurrido.
Uno de los aspectos que más llama la atención en el video es la presencia de dos elementos de seguridad que, por su apariencia, podrían tratarse de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, en la grabación se escucha la sirena de una patrulla que se aproxima al lugar.
Sin embargo, debido a la distancia y la calidad de las imágenes, no es posible establecer con certeza si los hombres que aparecen en la escena pertenecen a la PNC o forman parte del personal de seguridad privada de la plaza comercial.
¿Qué provocó la pelea?
Hasta el momento, no se ha confirmado que alguna persona haya sido capturada por este incidente, ni se conocen las causas que originaron la discusión que posteriormente terminó en una violenta pelea.
Tampoco se ha informado si alguno de los participantes resultó herido durante el enfrentamiento.
La administración de la plaza comercial no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, mientras el video continúa circulando en redes sociales y generando reacciones entre los usuarios.