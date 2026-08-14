Decomisan droga en operativos en Chimaltenango y Guatemala

Las fuerzas de seguridad confirmaron este viernes, 14 de agosto, el decomiso de droga como resultado de dos operativos implementados en las últimas horas en los departamentos de Guatemala y Chimaltenango.
Los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) incautaron varios paquetes de marihuana durante una inspección practicada a un vehículo supuestamente destinado al traslado de encomiendas.
Las diligencias se desarrollaron por el personal que se encontraba en el puesto de Control Interinstitucional ubicado en Patzicía, Chimaltenango, y permitieron localizar 30 bolsas que contenían marihuana, con un peso aproximado de ocho onzas cada una.
Más droga oculta en encomiendas
La PNC detalló que la segunda acción se llevó a cabo en el área de importaciones de una bodega de encomiendas ubicada en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, como parte de los controles habituales que se implementan en este tipo de espacios.
Los agentes antinarcóticos, con apoyo de la unidad K-9, localizaron 3.6 kilogramos de marihuana. De acuerdo con la información preliminar, la carga tenía procedencia de Estados Unidos.
Las investigaciones continúan en seguimiento de los hallazgos. Mientras tanto, las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7