 Roro confiesa a Ibai Llanos antes de 'La Velada del Año'
Farándula

La dura confesión de Roro a Ibai Llanos antes de “La Velada del Año”

A pocos días de subir nuevamente al ring en La Velada del Año 6, la influencer española Roro abrió su corazón en una charla con Ibai Llanos.

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Roro / FOTO: Roro
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La creadora de contenido Roro se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de revelar una impactante experiencia que vivió después de su participación en La Velada del Año, el popular evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.  Durante una conversación con el streamer español, la influencer recordó cómo enfrentó el dolor físico y emocional tras sufrir una lesión que marcó su primera pelea.

La joven explicó que, después del combate que disputó en la edición anterior del evento, comenzó a sentir un intenso dolor en el pie, por lo que fue atendida inmediatamente por el equipo médico.  Tras la revisión, los especialistas decidieron administrarle fentanilo como parte del tratamiento para controlar el dolor ocasionado por la fractura que había sufrido.

Con el característico sentido del humor de Ibai Llanos, el creador de contenido comentó entre risas que Roro iba "de fentanilo hasta las cejas", una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, la influencer aclaró que aquella experiencia fue muy difícil para ella, ya que nunca antes había recibido un medicamento de esa potencia.

Roro confesó que los efectos del analgésico la dejaron completamente desorientada. Incluso reconoció que apenas recuerda lo ocurrido después del combate, pues todo ese periodo quedó borroso en su memoria.  Además, aseguró que el medicamento intensificó las emociones que ya estaba experimentando tras la derrota y la lesión.

Más de Roro

"Yo no bebo café, no bebo alcohol ni fumo, así que fue una sensación completamente nueva para mí. No sabía controlarme y fue horrible", relató la influencer al recordar aquel episodio. Sus declaraciones generaron una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad con la que habló sobre uno de los momentos más complicados de su carrera.

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Pese a aquella experiencia, Roro aseguró que logró recuperarse tanto física como mentalmente y ahora llega con una preparación completamente diferente para La Velada del Año 6. En los últimos meses intensificó sus entrenamientos, incluso viajó a China para trabajar con monjes Shaolin, además de seguir una estricta rutina física que transformó notablemente su condición.

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