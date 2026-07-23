 Tributo Sinfónico a Maná: Música y Solidaridad Inolvidable
Farándula

Tributo Sinfónico a Maná promete una noche inolvidable de música y solidaridad

El concierto tributo a Maná, “Manáticos”, se realizará el 31 de julio en el Zoológico La Aurora, con fondos destinados a apoyar la formación artística en Guatemala.

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Sinfónico tributo a Maná, Cortesía
Sinfónico tributo a Maná / FOTO: Cortesía
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La música, la solidaridad y el talento guatemalteco se unen en una noche inolvidable con la presentación de MANÁTICOS, un concierto con propósito de Querido Arte y Sky Productions. No te pierdas esta experiencia única que rendirá homenaje a una de las bandas más emblemáticas del rock en española través de un tributo sinfónico a los grandes éxitos de Maná.

Este concierto especial reunirá sobre el escenario a la banda, orquesta y coristas del Centro de Perfeccionamiento para las Artes de Querido Arte, así como invitados especiales, como el cantautor, productor y compositor Helmer Véliz, quien ha realizado estudios musicales en instituciones como Berklee College of Music y ha desarrollado una importante trayectoria internacional como intérprete y productor musical.

También, formará parte del espectáculo Erwin Gordillo, cantante y músico guatemalteco y exintegrante de la agrupación Esperanto, una de las voces invitadas que darán vida a los grandes éxitos de Maná en esta noche dedicada a celebrar la música de una de las bandas más queridas de Latinoamérica.

La velada se realizará el próximo viernes 31 de julio a las 19:00 horas en el Salón de Exposiciones del Zoológico La Aurora. 

Concierto con propósito

La banda, orquesta y coristas integrados por miembros y amigos del Centro de Perfeccionamiento para las Artes de Querido Arte ha protagonizado en los últimos años numerosos conciertos académicos, tributos sinfónicos y espectáculos de diversos géneros musicales con gran éxito.

Además del concierto, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente único, con opciones de bebidas y alimentos disponibles durante la velada. Al finalizar la presentación, el público podrá quedarse para seguir compartiendo y recordar algunos de los grandes éxitos del rock en español en un espacio pensado para celebrar la música y la convivencia.

Todos los fondos recaudados beneficiarán los programas formativos artísticos y proyectos de la Asociación Impulsora de Talentos Guatemaltecos (TALENTO), cuya misión es identificar, formar e impulsar el talento guatemalteco, formando no solamente excelentes artistas, sino también excelentes seres humanos. A través de programas gratuitos de práctica orquestal y coral, talleres, conciertos didácticos, giras escolares y diversas iniciativas educativas, la asociación trabaja para ampliar el acceso a la formación artística de niños y jóvenes en Guatemala.

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Presentación concierto tributo - Cortesía

¡Toma nota y no te lo pierdas!

No te pierdas esta noche tributo a una de las bandas más emblemáticas de la región: 

  • Fecha: viernes 31 de julio de 2026
  • Hora: abrimos puertas 19:00 horas. Concierto 20:00 horas
  • Lugar: Salón de Exposiciones, Zoológico La Aurora

Los boletos para el concierto constituyen un donativo para apoyar los programas educativos y sociales de la Asociación TALENTO. Tenemos 3 localidades: 

  • Plata: Q245 
  • Oro: Q270 
  • VIP: Q320

Las entradas pueden adquirirse en: https://fanaticks.live/entradas/es/manaticos  

Trabajando por el arte

A través de estas producciones, Querido Arte busca acercar a niños y jóvenes al mundo de la música clásica mediante propuestas innovadoras y accesibles, creando puentes entre el repertorio sinfónico y la música popular para formar nuevas audiencias y despertar el interés por las artes. Asimismo, trabaja para elevar el nivel técnico de los músicos en Guatemala e impulsar talentos para que desarrollen al máximo su potencial artístico.

Por su parte, Sky Productions aporta su experiencia en la producción y montaje de eventos, así como un equipo humano y tecnológico de vanguardia que hará posible esta velada.

La colaboración entre ambas organizaciones, junto con el talento artístico de músicos, docentes y colaboradores del Centro de Perfeccionamiento para las Artes de Querido Arte, promete una experiencia memorable para el público.

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