Miss Universe 2026: Fechas y Sede de la 75ª Edición

La Organización Miss Universe confirmó oficialmente las fechas y la sede de la edición número 75 del certamen internacional de belleza, una celebración que marcará el aniversario de diamante de uno de los concursos más reconocidos del mundo.
Puerto Rico volverá a convertirse en el centro de atención internacional al recibir a representantes de decenas de países que competirán por la corona que actualmente ostenta Fátima Bosch, Miss Universe 2025. La edición 2026 promete una semana cargada de actividades culturales, eventos televisados y una gran producción que rendirá homenaje a los 75 años de historia del certamen.
Según informó la organización, la isla mantiene su lugar como sede oficial, despejando los rumores que en meses anteriores apuntaban a un posible cambio de país anfitrión.
Puerto Rico recibirá la edición de diamante
La edición 2026 tendrá un significado especial al conmemorarse los 75 años de Miss Universe, un aniversario que la organización ha denominado como la celebración de diamante.
A través de un comunicado oficial, la Miss Universe Organization explicó que el programa reunirá a delegadas de todo el mundo durante varios días para destacar no solo la belleza, sino también el liderazgo, la cultura y el impacto social de las participantes.
Además de las competencias principales, las candidatas participarán en actividades comunitarias, encuentros con la prensa, experiencias culturales y eventos junto a patrocinadores, con el objetivo de mostrar la riqueza cultural y turística de Puerto Rico ante una audiencia internacional.
El calendario oficial de Miss Universe 2026
La concentración de las candidatas comenzará durante las primeras semanas de noviembre, cuando las representantes iniciarán su preparación para las competencias oficiales.
El primer gran evento será el sábado 21 de noviembre con el tradicional desfile de trajes típicos, uno de los momentos más esperados por los seguidores del certamen, donde cada participante presenta un diseño inspirado en la cultura, historia o tradiciones de su país.
Al día siguiente, el domingo 22 de noviembre, se desarrollará la Competencia Preliminar, una fase decisiva en la que el jurado evaluará a las concursantes en traje de baño, vestido de gala y entrevistas, definiendo gran parte del grupo de semifinalistas.
La gran final se celebrará el martes 24 de noviembre, fecha en la que el mundo conocerá a la nueva Miss Universe, quien recibirá la corona de manos de Fátima Bosch y se convertirá en la reina del aniversario número 75 del certamen.
El Coliseo José Miguel Agrelot será el escenario de la final
La noche más importante del concurso tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, considerado uno de los recintos de espectáculos más importantes del Caribe.
Desde este escenario, millones de espectadores seguirán la transmisión internacional de la ceremonia en la que se elegirá a la nueva soberana de la belleza universal.
Se espera una producción especial acorde con la conmemoración de las bodas de diamante del certamen, con presentaciones artísticas, homenajes a reinas históricas y una puesta en escena de gran formato.
Una edición que busca celebrar el legado de Miss Universe
La Organización Miss Universe ha señalado que esta edición estará enfocada en resaltar la evolución del certamen durante siete décadas y media, reconociendo el papel que ha tenido como plataforma para impulsar proyectos sociales, liderazgo femenino y diversidad cultural.
Desde su creación en 1952, el concurso ha coronado a mujeres de distintas nacionalidades que posteriormente se han convertido en figuras destacadas en ámbitos como la televisión, la actuación, el emprendimiento, la filantropía y la defensa de causas sociales.
Con la edición número 75, Miss Universe busca rendir homenaje a ese legado mientras abre un nuevo capítulo en su historia con una celebración que reunirá tradición, espectáculo y representación internacional.