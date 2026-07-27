Fallece Gunther von Hagens, creador de cuerpos plastinados

El médico y anatomista alemán Gunther von Hagens, reconocido internacionalmente por desarrollar la técnica de la plastinación y por crear las exposiciones Body Worlds, falleció a los 81 años. Su familia y el Instituto para la Plastinación confirmaron que murió el pasado 24 de julio, tras una larga enfermedad, y anunciaron que se cumplirá uno de sus deseos más conocidos: su propio cuerpo será plastinado para preservar su legado científico.
Conocido como el "Doctor Muerte", Von Hagens se convirtió en una de las figuras más controvertidas del mundo de la medicina al transformar cadáveres humanos en piezas anatómicas permanentes que recorrieron decenas de países, despertando tanto fascinación como rechazo.
El hombre que cambió la enseñanza de la anatomía
Nacido en 1945 y formado como médico, Gunther von Hagens desarrolló en 1977, en la Universidad de Heidelberg, la técnica de la plastinación, un procedimiento que reemplaza el agua y la grasa de los tejidos por polímeros como silicona o resina epoxi, permitiendo conservar órganos y cuerpos completos durante décadas sin que se deterioren.
Gracias a este método, los cuerpos mantienen su estructura anatómica y pueden colocarse en distintas posiciones para mostrar músculos, vasos sanguíneos, nervios y órganos internos con un nivel de detalle sin precedentes.
Su innovación cambió la forma en que miles de estudiantes de medicina y millones de visitantes comprendieron la anatomía humana.
Body Worlds: la exposición que dio la vuelta al mundo
La fama mundial llegó en 1995 con la inauguración de Body Worlds (Körperwelten), una exposición integrada por cuerpos humanos plastinados colocados en posiciones que simulaban actividades cotidianas o deportivas.
Las muestras recorrieron América, Europa, Asia y otros continentes, acumulando más de 58 millones de visitantes, según datos del Instituto para la Plastinación. Sus organizadores sostienen que el objetivo siempre fue educativo, promoviendo hábitos saludables y una mejor comprensión del funcionamiento del cuerpo humano.
Sin embargo, el impacto visual de los cadáveres expuestos convirtió cada inauguración en un acontecimiento mediático.
La polémica que nunca desapareció
Las exposiciones de Von Hagens estuvieron rodeadas de controversia desde sus primeras presentaciones.
Mientras médicos, científicos y numerosos visitantes defendían su valor educativo, distintos grupos religiosos, organizaciones civiles y especialistas en bioética consideraban que exhibir cadáveres podía representar una falta de respeto hacia la dignidad humana.
En varios países las autoridades intentaron impedir o limitar las exhibiciones. En Berlín, por ejemplo, la apertura de un museo permanente fue objeto de disputas legales antes de que los tribunales autorizaran su funcionamiento. En Rusia también hubo investigaciones relacionadas con posibles violaciones a normas morales.
Otra de las controversias giró en torno al origen de algunos cuerpos utilizados durante los primeros años de las exhibiciones. Diversos medios y organizaciones cuestionaron si algunos restos procedían de prisiones chinas o de personas ejecutadas.
Von Hagens negó haber utilizado cuerpos sin consentimiento dentro de su programa oficial de donación y posteriormente afirmó que únicamente aceptaría donaciones voluntarias documentadas. Aun así, el debate nunca desapareció y continuó marcando su carrera.
Un personaje tan admirado como criticado
Además de sus exposiciones, Von Hagens protagonizó momentos que alimentaron su fama de personaje polémico, como la realización de una autopsia pública en Londres en 2002, un evento que generó un amplio debate internacional sobre los límites entre la divulgación científica y el espectáculo.
Pese a las críticas, él siempre defendió que su intención era acercar la anatomía al público y contribuir a que la sociedad hablara con mayor naturalidad sobre la enfermedad, la muerte y el funcionamiento del cuerpo humano.
Su último deseo: convertirse en una plastinación
Quizá el aspecto más simbólico de su historia sea que el propio Gunther von Hagens decidió que, tras su fallecimiento, su cuerpo fuera sometido al mismo proceso que él perfeccionó hace casi cinco décadas.
Su familia confirmó que respetará esa voluntad y que su cuerpo será plastinado, convirtiéndose en una de las últimas obras del anatomista alemán.
Con su muerte concluye la vida de uno de los científicos más discutidos del último medio siglo, un hombre cuya innovación transformó la enseñanza de la anatomía, pero que también abrió un debate mundial sobre la ética, la ciencia y los límites de la exhibición del cuerpo humano.