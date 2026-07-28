Punch Cumple un Año: El Macaco que Conquistó con un Abrazo

Hace apenas un año, un pequeño macaco japonés se convirtió en uno de los animales más queridos de internet. Su imagen abrazando un orangután de peluche después de ser rechazado por su madre conmovió a millones de personas alrededor del mundo.
Ahora, Punch celebra su primer cumpleaños con una historia muy distinta: está más integrado con otros monos, recibe muestras de cariño desde distintos países y se ha convertido en el símbolo de esperanza del Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón.
El primer aniversario del pequeño primate estuvo marcado por una lluvia de felicitaciones. Más de 2,500 tarjetas de cumpleaños llegaron desde diferentes partes del mundo, demostrando que, aunque el furor en redes sociales disminuyó, Punch continúa ocupando un lugar especial en el corazón de miles de personas.
El macaco que conquistó al mundo
Punch nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, ubicado en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio.
Poco después de su nacimiento fue abandonado por su madre, aparentemente debido al agotamiento tras el parto, una situación que obligó a los cuidadores del zoológico a intervenir para alimentarlo y garantizar su supervivencia.
Con el objetivo de ofrecerle seguridad y ayudarlo a desarrollar el instinto natural de aferrarse a otro ser, los especialistas le entregaron un orangután de peluche con un pelaje largo que pudiera sujetar fácilmente.
La decisión resultó fundamental para su desarrollo y, sin imaginarlo, dio origen a una de las imágenes más tiernas que recorrieron las redes sociales durante 2025.
El peluche que cambió su historia
Las fotografías de Punch abrazando inseparablemente a su peluche despertaron una enorme ola de ternura.
Cuando el pequeño macaco fue incorporado nuevamente al grupo de monos en enero de este año, los cuidadores decidieron permitirle conservar el juguete para facilitar el proceso de adaptación.
Las imágenes del pequeño arrastrando a su compañero de peluche mientras exploraba el recinto se viralizaron rápidamente y atrajeron a miles de visitantes al zoológico.
La popularidad fue tan grande que las autoridades del parque implementaron nuevas medidas para proteger a los animales, entre ellas limitar el tiempo de visita y solicitar silencio a los asistentes para reducir el estrés del grupo de más de 50 macacos que habitan en el lugar.
Así está Punch un año después
Con el paso de los meses, Punch ha mostrado una evolución que llena de optimismo a sus cuidadores.
Actualmente convive con mayor naturalidad con los demás macacos, juega con ellos, sube sobre sus espaldas, recibe muestras de afecto mediante el acicalamiento y pasa cada vez más tiempo integrado al grupo.
Aunque todavía conserva un fuerte vínculo con su inseparable orangután de peluche, los especialistas aseguran que depende menos de él, algo que consideran una señal positiva de desarrollo.
El director del zoológico, Shigekazu Mizushina, explicó que el objetivo es que Punch continúe ganando independencia hasta que pueda dormir junto a los demás monos de manera permanente.
Por ahora, el pequeño aún duerme cada noche acompañado de su inseparable amigo de felpa.
Un cumpleaños lleno de cariño
La celebración de su primer cumpleaños confirmó que Punch sigue siendo un fenómeno internacional.
De acuerdo con medios japoneses y la agencia Associated Press, el zoológico recibió más de 2,500 tarjetas de felicitación enviadas por admiradores de distintos países.
Debido a la enorme cantidad de mensajes, fue imposible exhibirlas todas al mismo tiempo, por lo que permanecerán expuestas en las instalaciones durante varios días para que los visitantes puedan apreciarlas.
Los responsables del zoológico agradecieron profundamente el cariño recibido y señalaron que las cartas representan una muestra del vínculo que Punch logró crear con personas de todo el mundo.
Su historia también ayuda a otros animales
La popularidad del pequeño macaco no solo ha generado sonrisas. Las donaciones enviadas por sus seguidores permitieron financiar mejoras dentro del zoológico, entre ellas la instalación de un sistema de aire acondicionado en el área posterior de Monkey Mountain, espacio donde habitan los macacos.
Esta mejora busca proteger a los animales durante las altas temperaturas del verano japonés y mejorar su bienestar.