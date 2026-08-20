 Actriz de Harry Potter y Game of Thrones visita Guatemala
Farándula

Actriz de Harry Potter y Game of Thrones llegará a Guatemala: esta es la esperada visita que emociona

Los fans de Harry Potter y Game of Thrones tienen motivos para emocionarse: una reconocida actriz de ambas sagas llegará a Guatemala.

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Harry Potter, Harry Potter
Harry Potter / FOTO: Harry Potter
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La magia y la fantasía de dos de las franquicias más populares de las últimas décadas están a punto de encontrarse con sus seguidores en Guatemala.  Una reconocida actriz británica, recordada por sus personajes en Harry Potter y Game of Thrones, formará parte de uno de los eventos más esperados por la comunidad geek del país.

Se trata de Natalia Tena, quien alcanzó fama internacional gracias a su participación en ambas producciones.  La noticia ya comenzó a generar expectativa entre los fanáticos guatemaltecos, especialmente entre quienes crecieron siguiendo las aventuras del mundo mágico creado por J.K. Rowling y las historias ambientadas en Westeros.

Natalia Tena es reconocida mundialmente por interpretar a Nymphadora Tonks en la saga cinematográfica de Harry Potter.  Su personaje pertenece a la comunidad de magos y destaca por sus habilidades como metamorfomaga, convirtiéndose en una de las figuras queridas por los seguidores de la historia.

La actriz también formó parte de Game of Thrones, donde interpretó a Osha, una mujer perteneciente al pueblo salvaje que termina teniendo un papel importante en la historia de Bran Stark. Precisamente esta doble participación convierte su visita en una oportunidad especial para los seguidores de ambas franquicias.

Más de la estrella de Harry Potter

La llegada de Tena se suma a una cartelera de invitados internacionales que busca convertir el evento en un punto de encuentro para los amantes del cine, las series, el anime, los videojuegos y el cosplay. La Comic-Con Guatemala 2026 se realizará el 3 y 4 de octubre en el Parque de la Industria, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

El encuentro contará con actividades, conferencias, exhibiciones y la participación de diferentes figuras relacionadas con la cultura pop.

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Entre los invitados anunciados también figuran reconocidas voces del doblaje latinoamericano, además de actores vinculados con populares producciones cinematográficas y televisivas. La presencia de Natalia Tena promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la edición 2026.

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