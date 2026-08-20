Joshua Aldana exhibe a maleta de su hermana

Los hermanos Joshua Aldana y Lau Aldana volvieron a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video que rápidamente provocó comentarios entre sus seguidores. Esta vez, el protagonista fue un objeto muy particular: la maleta que Lau llevará durante el viaje que ambos realizarán juntos.
En el clip, Joshua muestra la maleta de su hermana y deja ver que, aunque está lista para acompañarlos en la aventura, su apariencia evidencia que ya tiene varios viajes encima. El equipaje luce un poco remendado, detalle que no pasó desapercibido y que Joshua aprovechó para bromear con su hermana.
@joshuaadl_ ♬ sonido original - Joshuaadl ✈️
La escena generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en comentar sobre el estado de la maleta y la particular forma en la que el creador de contenido decidió "exhibir" a su hermana antes de emprender el viaje. El momento también refleja la dinámica que los hermanos suelen mostrar en sus plataformas digitales, donde comparten situaciones cotidianas, bromas y experiencias familiares con sus seguidores.
Joshua Aldana es un reconocido creador de contenido guatemalteco que ha construido una comunidad principalmente a través de videos de entretenimiento, comedia y experiencias personales.
Más de Joshua Aldana
Además de su trabajo en redes sociales, ha desarrollado facetas como locutor de radio y host de podcast. También ha incursionado en proyectos relacionados con la música. Su popularidad lo ha llevado a aparecer entre los nominados de los Chapin Awards, incluyendo categorías relacionadas con la creación de contenido y TikTok.
Por su parte, Lau Aldana también es una creadora de contenido guatemalteca con presencia en redes sociales.
La influencer suele compartir con sus seguidores diferentes aspectos de su vida cotidiana y familiar. Además, es mamá de un pequeño conocido cariñosamente como "Tete", quien también ha aparecido en algunas de sus publicaciones. La relación entre ambos hermanos también ha quedado expuesta en diferentes publicaciones y videos, mostrando una dinámica cercana y marcada por las bromas.