El Inesperado Talento de la Nueva Miss Universe Guatemala

La nueva Miss Universe Guatemala, María Adelina Castillo Birba, continúa generando comentarios luego de convertirse en la representante de Sacatepéquez y obtener la corona nacional el pasado 8 de agosto. Ahora, un video compartido en redes sociales permitió conocer una faceta que rápidamente captó la atención de los usuarios: su facilidad para comunicarse en inglés.
En las imágenes, la reina de belleza demuestra que domina el idioma con gran soltura, una habilidad que podría convertirse en una de sus fortalezas durante su participación internacional. Su fluidez sorprendió a quienes siguen de cerca su preparación rumbo a Miss Universe 2026.
@maria_adelinac
Going back to school for a very special ocassion✨️ @Miss Universe Guatemala♬ sonido original - Maria Adelina
Pero el inglés no es el único idioma que forma parte de su preparación. De acuerdo con información publicada sobre su perfil durante el certamen, María Adelina Castillo habla español, inglés y griego. María Adelina Castillo Birba tiene 30 años y representó a Sacatepéquez en la competencia nacional, donde logró imponerse entre 27 candidatas.
Su perfil se distingue no solamente por su participación en los certámenes de belleza, sino también por una sólida preparación académica y profesional. La nueva Miss Guatemala es médica general, graduada con distinción cum laude, y posteriormente se especializó en Pediatría, también con honores.
Miss Universe Guatemala
Actualmente continúa su formación en el área de Cuidados Intensivos Pediátricos, una de las ramas más exigentes de la medicina. Además, Castillo destaca por su estatura de 1.82 metros y entre sus intereses se encuentran la lectura y la pintura.
Tras su coronación, María Adelina Castillo se prepara para representar a Guatemala en Miss Universe 2026, que tendrá lugar en Puerto Rico en noviembre.
Su dominio de varios idiomas, combinado con su experiencia médica, formación académica y capacidad de expresión, convierte a la guatemalteca en una candidata con un perfil poco convencional dentro del certamen. Mientras avanza su preparación internacional, el video en el que muestra su fluidez en inglés se suma a los detalles que han despertado el interés de los guatemaltecos por conocer más sobre la mujer que llevará la bandera del país al escenario internacional.