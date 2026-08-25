Encuentro especial de Harry Potter en la Biblioteca Nacional

Los seguidores de Harry Potter tendrán una cita especial este martes 25 de agosto en la Biblioteca Nacional de Guatemala "Luis Cardoza y Aragón", donde se realizará un encuentro dedicado al universo creado por J.K. Rowling.
La actividad forma parte del Club de Lectura y tendrá como tema "Harry Potter y el legado maldito: entre el pasado y el futuro", una historia que continúa el universo de la saga años después de los acontecimientos narrados en los siete libros originales.
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, el encuentro será impartido por el licenciado Alejandro González y comenzará a las 17:00 horas. La entrada será gratuita.
Los organizadores también hicieron una invitación especial a los fanáticos para que lleguen caracterizados y lleven sus accesorios relacionados con la saga.
"¡Atención, Potterheads! Tengan listas sus varitas...", señala la publicación con la que el Ministerio anunció la actividad, agregando que los asistentes pueden acudir con "la capa de tu casa y tu varita".
¿Cuándo y dónde será la actividad de Harry Potter?
El encuentro se llevará a cabo este martes 25 de agosto a partir de las 17:00 horas en la Biblioteca Nacional de Guatemala "Luis Cardoza y Aragón", ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
La actividad gira alrededor de Harry Potter y el legado maldito, obra teatral cuya historia se desarrolla 19 años después de los acontecimientos de Harry Potter y las reliquias de la Muerte. La trama presenta a un Harry Potter adulto, empleado del Ministerio de Magia y padre de tres hijos, mientras su hijo menor, Albus Severus Potter, debe enfrentarse al peso del legado familiar.
Harry Potter celebra 25 años de magia en el cine
La actividad en Guatemala coincide con un año particularmente especial para los seguidores de la franquicia. En 2026 se cumplen 25 años del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, la película que llevó por primera vez a la gran pantalla las aventuras del joven mago interpretado por Daniel Radcliffe.
La cinta dirigida por Chris Columbus se estrenó originalmente el 16 de noviembre de 2001 y dio inicio a una franquicia cinematográfica compuesta por ocho películas. Warner Bros. Discovery anunció diferentes actividades internacionales durante 2026 para conmemorar el aniversario.
En Guatemala, los seguidores también tendrán la oportunidad de celebrar el aniversario en la pantalla grande. Cinépolis tiene programado el reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal a partir del jueves 27 de agosto, con funciones en diferentes complejos del país.
De esta manera, los Potterheads guatemaltecos tendrán una semana marcada por la nostalgia: primero podrán participar en el encuentro gratuito de la Biblioteca Nacional y, dos días después, regresar a Hogwarts en los cines para celebrar los 25 años de la película que inició el fenómeno cinematográfico.