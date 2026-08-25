Laura Bozzo aclara críticas por mostrar su sensualidad

Laura Bozzo ha vuelto a generar controversia al responder de manera contundente a las críticas sobre su edad y la forma en que decide mostrar sus atributos físicos.
Con su característico estilo frontal y sin filtros, la presentadora de 75 años afirmó que no le importan los comentarios negativos y defendió su derecho a expresarse libremente.
Laura Bozzo, conocida por su trayectoria llena de éxitos y polémicas, ha sido objeto de ataques por sus publicaciones en redes sociales donde luce su figura, lo que algunos consideran "no apto para su edad".
Sin embargo, Bozzo no se amilana y enfrenta estas críticas con la misma vehemencia que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.
En una reciente entrevista, Laura Bozzo abordó directamente los comentarios despectivos que recibe.
"Amo cuando la gente dice: ‘Ahí está la vieja ridícula, es una patética, ya es abuela’", expresó con indignación. La presentadora enfatizó su postura desafiante: "Muestro las te... porque sí tengo y están buenísimas. ¿Cuál es el pu... problema? ¡No entiendo! La verdad, no me interesa lo que digan".
Ella se autodefine como una "mujer trans, no del sexo, sino en lo general", explicando que si le dicen lo que no debe hacer, ella hará lo contrario.
"Yo no vivo de la gente. Si no les gusta, allá ellos", sentenció, dejando clara su independencia de la opinión pública.
Vida personal y el amor en la madurez
Más allá de la controversia por su imagen, Laura Bozzo también compartió detalles sobre su vida personal y su visión del amor. La presentadora dejó claro que no tiene interés en tener una pareja amorosa en la actualidad.
"No me interesa para nada. En estos momentos estoy feliz y tranquila. El hombre de mi vida es mi nieto", afirmó, destacando su felicidad en esta etapa.
Laura Bozzo se encuentra enfocada en sus proyectos creativos y en disfrutar de su familia.
"Amo mi vida y me encanta cuando viene mi familia. Esos temas me dan hueva. Quiero dedicar el tiempo a mis próximas creaciones", comentó.
Aunque cree en el amor, reconoce que no nació para tener pareja, a pesar de haber tenido buenas experiencias en el pasado. Su objetivo ahora es construir lo que le falta antes de "irse al otro lado".
Cuando se le preguntó sobre si el apetito sexual disminuye con la edad, Bozzo se mostró incómoda y evitó profundizar en el tema. Sin embargo, añadió que hay diversas formas de sentir felicidad y placer, no solo a través de lo sexual, citando como ejemplo el placer que le produce crear su nueva obra.