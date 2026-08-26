Hijo de Britney Spears deslumbra en portada de revista

Jayden James, el hijo menor de la icónica cantante Britney Spears y Kevin Federline, ha marcado un hito significativo en su incipiente carrera al protagonizar su primera portada individual para una revista.
A sus 19 años, James es la nueva imagen de MACzine, la publicación digital de MAC Cosmetics, consolidando así su reciente incursión en el mundo de la moda y la música.
La revelación de la portada, que tuvo lugar el martes 25 de agosto, muestra a James con el popular spray fijador MAC Fix+ Setting Spray. La imagen está acompañada por una intrigante pregunta: "¿Quién demonios es Jayden James?".
Nicola Formichetti, director creativo global de MAC, expresó el entusiasmo de la marca por el joven talento.
"En MAC celebramos el talento emergente y nos encanta seguir sus trayectorias creativas", afirmó Formichetti en un comunicado, destacando la sensibilidad única de Jayden y su habilidad como pianista. "También es un pianista increíble y estoy muy emocionado por ver qué hará a continuación".
La aparición de Jayden James en MACzine no es un hecho aislado, sino la culminación de varios meses de creciente visibilidad en eventos de moda de alto perfil.
En mayo, el joven asistió al desfile Cruise 2027 de Dior en Los Ángeles, marcando una de sus primeras apariciones públicas en el circuito de la moda.
Un mes después, dio un paso aún más audaz al debutar en la pasarela junto a su hermano mayor, Sean Preston, de 20 años.
Ambos participaron en el desfile masculino Primavera/Verano 2027 de Vetements, celebrado en el marco de la Semana de la Moda Masculina de París. Esta experiencia fue un punto de inflexión para Jayden, quien ha manifestado un claro interés en continuar su carrera como modelo.
Planes Musicales en Conjunto
Más allá de las pasarelas y las portadas de revistas, Jayden James y Sean Preston comparten una pasión por la música. Ambos hermanos han expresado su intención de colaborar en proyectos musicales, escribiendo y grabando juntos.
"Pero Preston y yo estamos intentando hacer música y otras cosas", reveló Jayden, indicando que su creatividad no se limita a un solo ámbito.
La actividad de Jayden James en el ámbito público también incluyó su asistencia a la fiesta House of Glass de MAC Cosmetics en Los Ángeles el 12 de agosto.
Para el evento, lució un atuendo completamente negro y compartió espacio con otras figuras emergentes y establecidas como Gabbriette, la rapera JT, Ashtin Earle y Landon Barker, consolidando su presencia en el círculo social de la moda y el entretenimiento.
Un aspecto notable de este nuevo capítulo en la vida de Jayden es el respaldo de su madre, Britney Spears. Aunque la cantante no pudo asistir al desfile de Vetements, envió flores a sus hijos como un gesto de apoyo y orgullo.
En los últimos meses, se ha reportado que la relación entre Britney Spears y sus hijos ha experimentado un acercamiento, lo que añade una dimensión personal a estos logros profesionales.