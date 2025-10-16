¿Britney Spears fue infiel a Kevin Federline con una bailarina?

Kevin Federline afirma en sus próximas memorias que sorprendió a Britney Spears en la cama con una de sus bailarinas de apoyo apenas unas semanas después de comenzar su relación.
Según un extracto difundido por USA Today, Federline asegura que, tras una noche en un club durante la gira europea de Spears, encontró a la cantante en "pleno encuentro íntimo" con Teresa Espinosa en una habitación de hotel en Ámsterdam.
Federline sostiene que presenció a Britney Spears y Espinosa en la cama y que ese hecho lo llevó a pensar en dejar la relación:
"Me quedé congelado. Ella estaba entre las piernas de Teresa, con las manos en su rostro, besándose apasionadamente".
El exmarido de Spears añade que cuando confrontó a la artista, ella le respondió con disculpas y promesas de que no volvería a ocurrir.
Kevin Federline explica en el libro que "no estaba interesado en una relación que involucrara a más de dos personas", pero decidió darle otra oportunidad a Spears.
"Esas semanas en Europa, navegando juntos por ese campo minado emocional, sentaron las bases de nuestra relación", escribe. "Nos pusieron a prueba, nos cambiaron y, finalmente, nos unieron más. Fue durante ese tiempo que comencé a darme cuenta de la profundidad de mis sentimientos. Y aunque el camino por delante era todo menos seguro, tenía una cosa clara: me estaba enamorando de Britney", aseguró.
Se defiende
La bailarina de Britney Spears, Teresa Espinosa, se pronuncia luego de que Kevin Federline afirmara en su nuevo libro que una vez las sorprendió juntas en la cama.
En una extensa publicación en Instagram compartida el jueves 16 de octubre, Teresa Espinosa abordó los "rumores" que circulan sobre su relación con Spears.
"Tuve el encantador honor de bailar para y con @britneyspears durante la promoción In The Zone que se convirtió en The Onyx Hotel Tour.En ese momento (2003 a 2004), sentí la energía caótica que era la vida de Britney sólo por estar cerca de ella. Los paparazzi estaban en pleno efecto dondequiera que ella iba. No podía respirar ni estornudar sin que alguien intentara capturar un momento de su hermosa alma", escribió.
En su relato, la coreógrafa señaló cómo fue responsable de presentar a Kevin Federline a Britney Spears en un club nocturno de Hollywood.
"Me siento bendecido por haber compartido escenario con ella en todo el mundo. Ella me permitió vivir mis sueños como bailarina profesional", señaló y luego agregó: "NADIE sabrá NUNCA lo que ha sido caminar un segundo en sus zapatos".