Britney Spears responde a confesiones de Kevin Federline

En medio del alboroto mediático que acompaña el próximo lanzamiento del libro You Thought You Knew, Britney Spears ha emitido su primera respuesta pública frente a las acusaciones vertidas por su exesposo Kevin Federline.
La controversia llega en un momento en que Britney Spears ya ha relatado muchos pasajes de su vida personal en su memoria The Woman in Me y ha reconstruido su imagen pública luego de su tutela legal.
Sin embargo, ella no se ha quedado callada y se ha pronunciado al respecto a través de un representante, quien ha señalado al bailarín de lucrar con el nombre de la intérprete.
En una declaración obtenida por medios internacionales, el representante de Britney Spears criticó a Federline por "lucrar" a costa de la cantante tras recibir el último pago de manutención infantil por Preston y Jayden, los hijos que comparten, quienes actualmente tienen 19 y 18 años, respectivamente.
"Con las noticias del libro de Kevin saliendo, una vez más él y otros se están beneficiando de mi historia y tristemente ocurre justo después de que sus pagos de manutención infantil terminaron. Todo lo que le importa es el bienestar de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, durante este sensacionalismo. Ella ya contó su versión en su memoria The Woman in Me", señala el mensaje.
¿Qué dijo él?
En You Thought You Knew, Kevin Federline ha abordado la complicada relación de sus hijos Preston y Jayden con Britney, señalando que durante un tiempo no querían visitarla por miedo y ha compartido un escalofriante pasaje.
"A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie en silencio en la puerta, observándolos dormir —‘Ah, ¿estás despierto?’— con un cuchillo en la mano", contó. "Luego se daba la vuelta y se marchaba sin dar explicaciones".
Además, el bailarín expresó su preocupación por la salud mental de Britney. "La verdad es que esta situación con Britney parece estar corriendo hacia algo irreversible", expresó Federline.
"Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien. Desde mi perspectiva, el tiempo avanza y nos acercamos al último momento. Algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden con los pedazos".
Kevin también reveló que Britney Spears llamó a su exnovio Justin Timberlake la noche antes de su boda en 2004.
Según contó, mientras ultimaban los preparativos para la ceremonia, escuchó que ella hablaba por teléfono y, al preguntarle con quién conversaba, ella le respondió que era Justin.
Federline recordó que en ese momento le ofreció cancelar la boda si tenía dudas, pero Britney le explicó que solo quería cerrar ese capítulo de su vida y decir "su última palabra".
El exbailarín afirmó que le dijo a la cantante: "¡Rayos! La noche antes de nuestra boda ¿decidiste hacer esto?".