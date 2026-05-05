Detienen a delegados del IGM en operativo "Gota a Gota, Fase Migración"

Durante el operativo "Gota a Gota, Fase Migración" liderado por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), se coordinó la aprehensión de 14 personas, entre ellas, cuatro delegados del IGM, y tres más fueron citadas a primera declaración, informó el Ministerio Público (MP)
Entre los detenidos se encuentran América T., Carlos E., Kevin O., Azucena E., Eyner E., Rosy C., Jhon C., Diego B. y Adelaida L., sindicados del delito de lavado de dinero u otros activos; además, Heliodoro C. por el delito de falsedad ideológica.
Los delegados del IGM apresados son Rony M., Vilma O. y Berliuos D., por el delito de encubrimiento propio, y por el delito de usurpación de funciones César O.
Además, fueron incautados 16 teléfonos celulares, dos talonarios de constancia de ingreso al territorio nacional del IGM, un arma de fuego, tres computadoras portátiles, un disco duro, un DVR, dos libretas con apuntes varios, 155 cobros de préstamos, un pasaporte de la República de Italia, una guía de mensajería y dos sellos del IGM. También se clausuró un inmueble.
El MP indicó que en el año 2024 fueron desarticuladas dos estructuras criminales que operaban en el país desde enero de 2019, como parte del operativo denominado "Gota a Gota". De acuerdo con las investigaciones, estas organizaciones mantenían vínculos con redes en Colombia, México y Estados Unidos, y estaban dedicadas a facilitar el ingreso y permanencia ilegal de ciudadanos extranjeros en territorio guatemalteco.
Para ello, contaban con el apoyo de empleados públicos del Instituto Guatemalteco de Migración, quienes realizaban cobros ilegales formando parte de estas estructuras.
La investigación reveló que los integrantes de la red coordinaban el ingreso de personas, principalmente de nacionalidad colombiana, a través del Aeropuerto Internacional La Aurora. Una vez en el país, eran recibidos por líderes de la estructura, quienes gestionaban su alojamiento y aseguraban su permanencia irregular.
Uno de los mecanismos utilizados para evadir controles migratorios consistía en la manipulación de pasaportes, documentos que eran enviados al puesto fronterizo de El Carmen o a otros puntos fuera de control oficial, donde se les colocaban sellos falsos de entrada y salida. Además, se ingresaban datos falsos al sistema institucional del IGM para simular movimientos migratorios legales.
Estas acciones permitían a los extranjeros mantener un estatus migratorio aparentemente regular, mientras se encontraban en el país desarrollando actividades ilícitas, dentro de estas, lavado de dinero u otros activos a través de múltiples transacciones financieras, logrando introducir capital ilícito al país.
Posteriormente, el dinero era distribuido para financiar las operaciones de la organización o enviado al extranjero mediante remesas de baja cuantía, con el fin de evadir controles financieros.
Las autoridades también identificaron el uso de modalidades delictivas como el sistema de préstamos ilegales conocido como "gota a gota" y las denominadas estafas de encomiendas.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, la cual permitió individualizar a varios colaboradores involucrados en estas actividades ilícitas.
Tras las acciones de allanamiento y capturas realizadas por el Ministerio Público en el Puesto de Control Migratorio "El Carmen", Departamento de San Marcos, esta institución colaborará de manera plena, transparente y oportuna con las autoridades competentes, atendiendo todos los requerimientos que sean formulados.
Reiteramos nuestro compromiso con la aplicación de la ley, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, aplicando procedimientos respetuosos de los derechos humanos y ejecutados con la debida diligencia.
Instamos a la ciudadanía a denunciar cualquier inconformidad, mal trato o irregularidad a través del portal oficial igm.gob.gt, en la sección de quejas y denuncias, vía Call Center 2411-2411 o mediante WhatsApp al 4214-9091. Este mecanismo forma parte de nuestro compromiso permanente con la mejora continua y la transparencia en la atención al usuario.
Asimismo, se garantiza a la población nacional y extranjera que el registro migratorio en el Puesto "El Carmen" se mantiene operando con total normalidad, tanto en ingresos como en egresos, conforme a la normativa migratoria vigente.