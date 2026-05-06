Bus y motocicleta protagonizan accidente en Retalhuleu

Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 185 de la ruta CA-2, en jurisdicción del cantón Recuerdo Ocosito, Retalhuleu, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, luego de un violento impacto entre un bus tipo pullman y una motocicleta.
El hecho quedó captado en un video de cámara de seguridad que muestra el momento exacto en que el autobús embiste a dos jóvenes que se conducían en motocicleta, cuando intentaban cruzar la vía principal.
De acuerdo con versiones de vecinos del sector, tanto el piloto del bus como los ocupantes de la motocicleta habrían incurrido en maniobras indebidas previas al percance. En las imágenes se observa cómo el conductor del transporte colectivo intenta rebasar, desplazándose varios metros en sentido contrario de la vía, mientras que el motociclista intentó cruzar sin aparente uso de retrovisores ni señales preventivas.
El impacto se produjo en cuestión de segundos, provocando un fuerte choque que dejó a ambos tripulantes de la motocicleta sobre la cinta asfáltica.
Identifican a las víctimas
Bomberos Voluntarios confirmaron en el lugar el fallecimiento de uno de los ocupantes de la motocicleta, identificado como Kenet Alexander Cifuentes Escobar, conocido cariñosamente como "Keny". Su hermano, Andy Cifuentes Escobar, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas.
Por su parte, el conductor del bus tipo pullman involucrado en el hecho fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente y establecer responsabilidades.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, mantener la precaución en carreteras de alto flujo vehicular y evitar maniobras riesgosas que puedan derivar en tragedias como la ocurrida en este sector de Retalhuleu.