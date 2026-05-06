 Accidentes afectan tránsito en la capital
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Colisiones y vehículos con fallas complican tránsito en la capital

En distintos puntos de la Ciudad de Guatemala se han presentado incidentes viales esta madrugada.

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Tráiler con fallas mecánicas permanece en un sector de la zona 6, PMT capitalina/Montejo
Tráiler con fallas mecánicas permanece en un sector de la zona 6 / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala le dan seguimiento este miércoles, 6 de mayo, a una serie de incidentes que se ha presentado desde horas de la madrugada en diferentes puntos y que complica la movilidad vehicular.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), detalló que un vehículo de transporte pesado que presentaba desperfectos mecánicos se quedó detenido en la vía pública y afectaba la movilidad vehicular en el tramo del Periférico sur para la calzada Roosevelt, zona 7, yendo hacia Mixco.

Según el funcionario, el conductor de otro tráiler contribuyó en las labores. Enganchó la unidad con fallas a su vehículo y logró arrastrarlo hacia un área donde no obstaculizara el paso. De esta manera se pudo liberar la vía.

Por aparte, se informó sobre la presencia de un cabezal con desperfectos mecánicos en la calzada José Milla y 17 avenida de la zona 6. La unidad permanece en el carril derecho, generando complicaciones para el paso de los usuarios que se dirigen hacia el área del puente Belice.

Colisiones vehiculares

En el bulevar Liberación y 14 avenida de la zona 12 se registró una colisión que involucró a los conductores de dos vehículos. El hecho no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Los agentes de la PMT capitalina acudieron al lugar para darle seguimiento a este incidente que generó la obstaculización parcial del paso en el sector.

Mientras tanto, un vehículo particular y un autobús colisionaron en el anillo Periférico, en el tramo norte, yendo de zona 11 hacia zona 7, específicamente sobre el puente Roosevelt. Montejo indicó que este incidente impacta en el tránsito en el sector, por lo que se da seguimiento a la emergencia.

Camión volcado

Un camión volcó en el Periférico y 7ª avenida de la zona 12, bajo el puente de la Universidad de San Carlos. El incidente se habría generado por la incorrecta distribución de la carga que trasladaba, explicó Montejo.

El funcionario agregó que este accidente afecta la movilidad vehicular en el sector, por lo que se realizan las gestiones para retirar el obstáculo.

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