Piden precaución por lluvias en la Ciudad de Guatemala

Las lluvias se hicieron sentir la tarde de este sábado, 2 de mayo de 2026, en varias zonas de la Ciudad de Guatemala, por lo que las autoridades de tránsito hicieron un llamado a la precaución al manejar sobre el asfalto mojado. El portavoz vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó que un tráiler derrapó en el paso a desnivel Fuentes Mhor, ubicado en la calzada José Milla de la zona 6 capitalina.
El accidente no causó personas heridas, únicamente bloqueo temporal de la cinta asfáltica, afectando el tramo de la 15 avenida en dirección hacia la Calle Martí. Montejo agregó que la lluvia se hizo sentir en la carretera al Atlántico, zonas 17, 18 y 25.
La Policía Municipal de Tránsito de la capital también reportó fuertes lluvias con viento, afectando principalmente las zonas 5, 6, 10 y 16. "Se recomienda extremar precauciones por baja visibilidad y riesgos en la vía", enfatizó la instancia del tránsito.
Uno de los agentes de la Policía MT utilizó las redes sociales oficiales de la institución para lanzar la alerta de fuerte lluvia, advirtiendo que la misma se estaba experimentando con vientos fuertes. El agente pidió a los usuarios de la ruta al Atlántico y otras vías de la capital que manejaran con precaución para evitar accidentes de tránsito.
En otras noticias: Realizan trabajos de reparación en el viaducto de Lomas del Norte
Retiran tráiler derrapado en Calle Martí
Mientras tanto, las autoridades gestionaron el apoyo necesario para retirar el tráiler que quedó varado en la zona 6 capitalina para volver a habilitar el paso en el sentido hacia el Anillo Periférico y las zonas 1, 2 y 6 entre otras.
Los cuerpos de socorro y otras autoridades no reportaron más incidentes en el tránsito de la Ciudad de Guatemala a causa del asfalto mojado. No obstante, recomendaron manejar con velocidad moderada y encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad.