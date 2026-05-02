 Realizan reparaciones en el viaducto de Lomas del Norte
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Realizan trabajos de reparación en el viaducto de Lomas del Norte

Autoridades de tránsito realizan desvíos y advierten que los trabajos en este paso de la ruta al Atlántico tardarán 20 días.

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COVIAL confirmó los trabajos de reparación en este importante tramo de la ruta al Atlántico., COVIAL
COVIAL confirmó los trabajos de reparación en este importante tramo de la ruta al Atlántico. / FOTO: COVIAL

Autoridades viales de la Ciudad de Guatemala informaron este sábado, 2 de mayo de 2026, que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) realiza trabajos de reparación en la carretera al Atlántico, precisamente en el paso a desnivel de Lomas del Norte, donde se ubica el monumento a la paz.

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala informó que realiza desvíos en el tránsito de este sector a causa de las labores que se ejecuta. Precisaron que las personas que ingresan a la ciudad por ese sector están siendo desviadas hacia el carril auxiliar.

Asimismo, las autoridades viales de la Ciudad de Guatemala explicaron que en el viaducto de Lomas del Norte se instalaron señales de tránsito a manera de prevención. Destacaron que la señalización y las medidas de prevención son necesarias para los trabajadores.

Durante este sábado, la Policía MT desvió el tránsito hacia los carriles auxiliares en el sentido de ingreso a la Ciudad de Guatemala.

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Piden tomar medidas por los trabajos en Lomas del Norte

Las autoridades pidieron a los usuarios de la vía que tomen sus precauciones por los trabajos que se realizan en este sector, tomando en cuenta que los mismos tardarán un periodo de 20 días, aproximadamente.

La Policía MT aseguró que estará dando atención en el área para mejorar la viabilidad, instalando señales temporales y destacando personal para dirigir a los conductores.

La Unidad de Conservación Vial (COVIAL) confirmó que realizó trabajos de señalización preventiva y de delimitación de carril en el paso a desnivel Lomas del Norte, en la zona 17 de la Ciudad Capital. Agregaron que ese procedimiento es parte de los trabajos de reparación y mantenimiento que realizamos en la estructura.

Medios locales publicaron recientemente que en este paso a desnivel se estaban abriendo grietas que causaban preocupación por el riesgo para los usuarios de la vía.

En algunas fotografías se mostró como los carriles auxiliares de este viaducto presentan grietas y otras averías.

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