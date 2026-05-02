 Insivumeh reporta 34 temblores en las últimas 24 horas
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Reportan 34 temblores en las últimas 24 horas

El departamento de Sismología precisó que dos sismos fueron reportados como sensibles recientemente en el territorio nacional.

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Foto: EFE
Las autoridades piden mantener la calma al momento de un temblor. / FOTO: Archivo.

En las últimas 24 horas han ocurrido 34 temblores en el territorio nacional, de los cuales dos han sido sensibles, según el departamento de Sismología del El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Uno de los fenómenos más recientes fue reportado el pasado 1 de mayo en el área sur del territorio nacional.

El Insivumeh precisó que ese sismo tuvo una magnitud de 3.1 grados y que el epicentro se ubicó en el departamento de Escuintla. De acuerdo con los reportes oficiales, el movimiento sísmico ocurrió a las 12:10:23 horas.

El ente científico indicó que el segundo de los temblores reportados como sensibles también ocurrió el viernes, 1 de mayo de 2026, a las 11:50:50 horas, también con epicentro en la región de Escuintla.

En ambos casos, los cuerpos de emergencia no reportaron alarma entre la población, ni emergencias derivadas de los fenómenos. Sin embargo, en reiteradas ocasiones han solicitado a la población mantener la calma al momento de este tipo de fenómenos.

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Temblores durante 2025 y 2026

El ente científico informó que en lo que va de 2026 han ocurrido 2 mil 395 movimientos sísmicos, de los cuales 58 han sido reportados como sensibles por la población guatemalteca.

Cabe resaltar que Guatemala es un país con alta actividad sísmica, debido a que el territorio nacional es atravesado por tres placas tectónicas que son la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos. Durante el año 2025 ocurrieron 11 mil 811 sismos en el territorio nacional según cifras oficiales; de ese total, al menos 397 fueron reportados como sensibles.

Recomendaciones ante los temblores

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emite un afiche constantemente con varias recomendaciones en caso de temblores; entre ellas, priorizó la necesidad de mantener la calma y estar informado cuando ocurren estos acontecimientos.

Entre las medidas preventivas sugeridas, en caso de un temblor, Conred pidió a la población que, si se está en un lugar público, se agache y cubra la cabeza. Además, pidió refugiarse bajo una estructura fuerte; por ejemplo, bajo una mesa.

Agregaron que es necesario verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí. Y esperar indicaciones para los procedimientos de evacuación, de manera ordenada y con calma.

Para quienes permanezcan en su casa al momento de los temblores, la entidad reiteró que se deben mantener la calma, pero también se debe activar el Plan Familiar de Respuesta y colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si se encuentra manejando o dentro de un carro, las autoridades pidieron que se estacione lo más pronto posible en un lugar seguro y permanezca dentro del automotor.

En todos los casos indicaron que es necesario atender las recomendaciones de las autoridades.

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