Hechos de violencia dejan 3 fallecidos HOY 1 de marzo

Los cuerpos de socorro reportaron una tarde de violencia en la Ciudad de Guatemala y sus alrededores, durante este viernes, 1 de mayo de 2026, con saldo de tres fallecidos en diferentes zonas. El primer ataque armado fue reportado en la 3a. calle y 1a. avenida de la zona 13 capitalina, donde hombres armados dispararon en contra de un motorista.
Bomberos Municipales precisaron que el hecho violento ocurrió en una intersección vial y el sonido de las detonaciones de arma de fuego alarmaron a los vecinos, quienes reportaron lo ocurrido al teléfono 123. Paramédicos de esa entidad acudieron al lugar del incidente y confirmaron que el conductor de la motocicleta ya no contaba con signos vitales.
El mismo cuerpo de rescate reportó que el segundo hecho de violencia ocurrió en la calzada Roosevelt e incorporación a la calzada Raúl Aguilar Batres. En ese lugar, los rescatistas encontraron un carro compacto de color blanco en cuyo interior estaba un automovilista herido de bala.
Paramédicos evaluaron a la víctima, de unos 25 años aproximadamente, y determinaron que por la gravedad de las heridas ya había fallecido. Tras lamentar el hecho, los rescatistas coordinaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), que llegó al lugar para esperar el arribo de los peritos del Ministerio Público.
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Violencia en San Miguel Petapa
Mientras tanto, Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un tercer ataque armado ocurrió en el sector 2 de Villa Hermosa 1, zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala.
Los paramédicos acudieron al lugar antes descrito y al llegar encontraron a un hombre dentro de un carro varado sobre la vía pública. Al realizarle las primeras evaluaciones, los expertos concluyeron en que el hombre dentro del automotor ya no contaba con signos vitales.
Los rescatistas notificaron lo ocurrido a las autoridades para que se realizaran los tramites de ley.