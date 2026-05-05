 Moody's mantiene nota de Guatemala a un paso del grado de inversión
Nacionales

Moody's mantiene nota de Guatemala a un paso del grado de inversión

Guatemala ha mantenido históricamente bajos niveles de deuda pública y un crecimiento sostenido apoyado por el flujo de remesas familiares.

Compartir:
Ministerio de Finanzas, Captura de pantalla
Ministerio de Finanzas / FOTO: Captura de pantalla

La agencia internacional Moody’s Ratings mantuvo la calificación crediticia de Guatemala en Ba1 con perspectiva estable, lo que sitúa al país centroamericano a un solo peldaño de alcanzar el grado de inversión, informó este martes el Ministerio de Finanzas Públicas.

La decisión de la calificadora se fundamenta en la solidez macroeconómica y la prudencia fiscal del Gobierno guatemalteco, dijo en un comunicado la cartera del tesoro, que refirió que Moody's destaca en su decisión el "creciente impulso institucional, el crecimiento económico sólido y la vulnerabilidad externa limitada" de la nación.

Actualmente, las tres grandes agencias internacionales coinciden en su diagnóstico sobre la economía guatemalteca, luego que S&P Global Ratings y Fitch Ratings le otorgan una nota de BB+, mientras que Moody’s sostiene el Ba1.

En los tres casos, el país se encuentra en el nivel más alto de la categoría de "especulación", justo antes de entrar en el rango de inversión segura.

El Gobierno destacó que las reformas promovidas, como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley de Competencia, "sientan bases sólidas para atraer más inversión, fortalecer la competitividad y elevar el potencial de crecimiento del país", citó la cartera.

Guatemala ha mantenido históricamente bajos niveles de deuda pública y un crecimiento sostenido apoyado por el flujo de remesas familiares, que representan cerca del 20 % del producto interno bruto (PIB), y un incremento en el gasto público orientado a la inversión social y estructural.

Fiscalía contra la Corrupción solicita información a postuladora del MP

La comisión de postulación sesionó este martes para abordar este y otros temas relacionados con el proceso de elección de fiscal general.

Vía EFE

En Portada

Presidente designa a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general t
Nacionales

Presidente designa a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general

08:03 PM, Mayo 05
Moodys mantiene nota de Guatemala a un paso del grado de inversiónt
Nacionales

Moodys mantiene nota de Guatemala a un paso del grado de inversión

06:37 PM, Mayo 05
Amparo provisional suspende reelección de Mazariegos en la Usact
Nacionales

Amparo provisional suspende reelección de Mazariegos en la Usac

04:21 PM, Mayo 05
Guatemala captura a alias Nacho, requerido por la justicia de EE. UU.t
Nacionales

Guatemala captura a alias "Nacho", requerido por la justicia de EE. UU.

03:07 PM, Mayo 05
Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congresot
Deportes

Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso

03:11 PM, Mayo 05

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoLiga NacionalReal MadridEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos