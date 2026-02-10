 Ministros de Economía centroamericanos se dan cita en Panamá
Nacionales

Ministros de Economía de Guatemala y otros países abordan temas estratégicos

El ministro Jonathan Menkos y sus homólogos de la región se dan cita este martes en Ciudad de Panamá.

Compartir:
'39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana, Hispania Informa
'39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana / FOTO: Hispania Informa

Ministros de Economía de Centroamérica se darán cita este martes en Ciudad de Panamá en el marco de la 39 reunión de los gobernadores de la región, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En concreto, la '39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana' del Grupo BID se celebrará en el Centro de Convenciones de Panamá, ubicado en la capital, a las orillas del Canal, según la información oficial compartida a EFE.

Entre los participantes confirmados se encuentran el presidente panameño, José Raúl Mulino, su ministro de economía, Felipe Chapman, los ministros de Hacienda de Costa Rica y El Salvador, Rudolf Lücke y Jerson Posada, respectivamente, el líder de la cartera de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos, y de Honduras, Emilio Hernández, señalaron a EFE fuentes cercanas al banco regional.

También se espera la presencia del presidente del BID, Ilan Goldfajn, así como de presidentes de bancos centrales, autoridades "económicas y financieras de la región" para "abordar temas estratégicos de interés común", como "la agenda de desarrollo regional, productividad, integración económica y adaptación climática", según pudo conocer EFE.

Goldfajn ya se encuentra en Panamá a propósito de la instalación de esa reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo BID, que está integrado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - que trabaja con el sector público - el BID Invest (sector privado) y BID Lab, que impulsa el emprendimiento innovador.

Ayer, Mulino y Goldfajn se reunieron para conversar sobre la reforma educativa en Panamá y la movilización de inversiones hacia el país centroamericano, donde el multilateral prevé desarrollar en el 2026 un programa que "supera los 1.000 millones de dólares entre operaciones públicas y privadas".

En 2023, Panamá fue sede de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID.

En Portada

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa

06:59 AM, Feb 10
Raphinha es duda para la Copa del Reyt
Deportes

Raphinha es duda para la Copa del Rey

07:18 AM, Feb 10
Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos t
Nacionales

Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos

06:32 AM, Feb 10
Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capitalt
Nacionales

Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

07:31 AM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCSeguridadNoticias de GuatemalaReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos