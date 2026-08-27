 Massad Altamini: polémica de su pasado vuelve a las redes
Farándula

Massad Altamini triunfa en La Casa de los Famosos y una polémica de su pasado vuelve a las redes

Massad Altamimi se ha convertido en uno de los habitantes que más conversación genera en La Casa de los Famosos México 2026. Sin embargo, su creciente popularidad también hizo que usuarios desempolvaran un polémico episodio de su vida sentimental.

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Massad Altamini, Redes sociales La Casa de los Famosos
Massad Altamini / FOTO: Redes sociales La Casa de los Famosos
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El paso de Massad Altamimi por La Casa de los Famosos México 2026 ha colocado al creador de contenido saudí frente a una audiencia todavía mayor. Desde su llegada al reality, sus ocurrencias, diferencias culturales, discusiones y personalidad han generado conversación dentro y fuera del programa.

Su presencia no pasó inadvertida desde antes del estreno. La producción lo presentó como uno de los nuevos habitantes y destacó la viralidad que había conseguido previamente en redes sociales. Desde entonces, diferentes momentos protagonizados por Massad han circulado ampliamente entre los seguidores del programa.

Sin embargo, esa nueva exposición también ha provocado que resurjan episodios de su pasado. Entre ellos se encuentra su relación con la creadora de contenido mexicana Melissa Navarro y las acusaciones que ella realizó después de que terminaran su noviazgo.

Massad Altamimi gana popularidad en La Casa de los Famosos

Antes de entrar al reality, Massad ya era conocido en redes sociales por compartir videos relacionados con su vida entre la cultura árabe y México.

Su ingreso a La Casa de los Famosos México amplió considerablemente esa exposición. El saudí fue presentado como el noveno habitante confirmado de la temporada y desde sus primeras horas dentro del programa comenzó a generar comentarios.

Massad ha protagonizado diferentes momentos que han dado de qué hablar, desde una cena con Brianda Deyanara hasta desencuentros con algunos habitantes. Uno de los primeros ocurrió con Cynthia Klitbo por asuntos relacionados con la comida; también tuvo un intercambio con Memo Schutz después de hacer comentarios sobre su peso.

También consiguió avanzar en dinámicas importantes del reality. El 10 de agosto, por ejemplo, se encontraba disputando una semifinal de la Prueba del Líder junto a Moisés Peñaloza y Ese Pérez cuando la producción ordenó repetir la ronda debido a una ventaja involuntaria que habría recibido Peñaloza.

Su participación ha sido suficiente para mantener su nombre entre los personajes comentados de esta edición y renovar el interés del público por saber quién es, cómo llegó a México, cuál es su historia y qué ocurrió en sus relaciones anteriores.

Y es precisamente allí donde aparece nuevamente el nombre de Melissa Navarro.

¿Cómo comenzó la relación de Massad Altamimi y Melissa Navarro?

La historia entre ambos comenzó en internet. Durante 2023, Massad y Melissa compartieron públicamente parte de su relación a distancia y consiguieron seguidores interesados en su romance.

La relación avanzó hasta que Massad viajó a México para comenzar una nueva etapa junto a ella. Sin embargo, el noviazgo terminó y posteriormente surgieron acusaciones mucho más serias.

Según la información difundida entonces, Navarro comenzó hablando públicamente sobre situaciones que aseguró haber vivido durante la relación. Tiempo después afirmó haber sufrido presunta violencia física y psicológica.

La historia cambió así por completo ante los ojos de quienes habían seguido durante meses los videos románticos de la pareja.

¿Por qué Melissa Navarro denunció a Massad?

En 2024, Melissa Navarro publicó un video en redes sociales en el que acusó públicamente a Massad Altamimi de presuntos episodios de violencia física y psicológica.

De acuerdo con el relato de Navarro, terminar la relación no habría puesto fin a los problemas. La creadora de contenido sostuvo que posteriormente recibió amenazas, insultos, acoso y mensajes de odio, situación que, según explicó entonces, la llevó a recurrir a acciones legales contra su expareja.

Melissa aseguró públicamente que había decidido dejar de guardar silencio y que contaba con asesoría legal para continuar con el proceso.

Es importante precisar que estas afirmaciones corresponden a la versión ofrecida públicamente por Melissa Navarro. Los reportes consultados señalan que no se ha dado a conocer públicamente un desenlace judicial de aquella denuncia ni consecuencias legales contra Massad derivadas de ella.

Massad Altamimi ha negado las acusaciones

La polémica tiene dos versiones. Massad ha rechazado públicamente las acusaciones formuladas en su contra y ha sostenido que puede respaldar su versión.

La controversia incluso volvió a tomar fuerza antes de que ingresara a La Casa de los Famosos México. En julio, después de ser anunciado como participante, las antiguas acusaciones comenzaron nuevamente a circular en redes sociales.

En esos días, el influencer también protagonizó otra discusión digital después de realizar una transmisión en vivo en la que habló de la actuación de su equipo legal frente a publicaciones realizadas sobre él. Posteriormente aclaró que sus palabras estaban dirigidas a situaciones previas a su entrada al reality y no a lo que pudiera decirse sobre su comportamiento dentro de la casa.

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