 Yolanda Andrade revela su tiempo de vida sin filtros
Farándula

Sin filtros, Yolanda Andrade revela cuánto tiempo le queda de vida

Durante un en vivo junto a su amiga Thalía, la presentadora dio a conocer el pronóstico de vida que le dio su médico y agradecer saberlo para poder despedirse de sus seres queridos.

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yolanda andrade montserrat oliver / FOTO:
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Yolanda Andrade ha conmovido a sus seguidores al revelar públicamente el pronóstico de vida que, según sus palabras, le fue comunicado por uno de sus médicos tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Durante una emotiva transmisión en vivo junto a su amiga de décadas, la cantante Thalía, Andrade compartió que le dieron "un año y medio" de expectativa de vida, aunque enfatizó que esta cifra es una estimación y no una fecha inamovible.

La conversación, cargada de sinceridad y afecto, también destacó el incondicional apoyo que Thalía le ha brindado en este difícil proceso.

En el transcurso del video en vivo, que rápidamente captó la atención en redes sociales, Yolanda Andrade abordó sin tapujos la naturaleza de su enfermedad.

Explicó que la ELA es incurable y que, a pesar de los desafíos y momentos complejos que ha enfrentado, ha optado por vivir plenamente y continuar con sus actividades. 

"Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero tengo que vivir. Estoy viviendo el tiempo de poder despedirme y seguir sirviendo a la gente que tú sabes que sirvo y doy, porque no me voy a llevar nada", expresó la presentadora, mostrando una actitud de resiliencia frente a su condición.

Un pronóstico que invita a la reflexión

El momento más delicado de la charla se produjo cuando Yolanda Andrade detalló el pronóstico médico. La conductora relató que, tras su diagnóstico de ELA, un especialista le indicó una expectativa de vida de un año y medio.

Sin embargo, lejos de derrumbarse, Andrade reflexionó sobre la fortuna de conocer esta estimación, lo que le permite valorar y aprovechar cada día. 

"Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir, el doctor dice que en un año y medio", afirmó, transformando lo que podría ser una noticia devastadora en una oportunidad para vivir con propósito.

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Yolanda Andrade - Instagram

Thalía, quien acompañó a Yolanda Andrade durante toda la transmisión, intervino para ofrecer una perspectiva de esperanza y aliento.

La cantante le aconsejó a su amiga no tomar el pronóstico como una sentencia definitiva y recordó que nadie tiene conocimiento exacto del momento de su partida. 

"Ese diagnóstico es un shock, pero nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir, nadie", manifestó Thalía, reafirmando la importancia de la fe y la fortaleza mental.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos musculares voluntarios.

A medida que la enfermedad avanza, los pacientes pueden experimentar dificultades crecientes para hablar, moverse, comer y respirar.

Yolanda Andrade ha compartido activamente su proceso médico, incluyendo visitas hospitalarias y estudios, para concientizar sobre su condición.

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