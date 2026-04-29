 Thalía comparte fotos inéditas de su infancia y sus papás
Farándula

Thalía sorprende a sus fans al publicar fotos nunca antes vistas de su infancia y de sus papás

La cantante comparte conmovedoras fotos de su niñez y un mensaje emotivo a sus seguidores, previo a recibir un prestigioso premio de Billboard por su carrera musical.

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thaliapublinews-0038beaef1b9a90bb9f3d276cc1ae212.jpg / FOTO:

Thalía impactó a sus millones de seguidores al compartir fotografías nunca antes vistas de su infancia.

Junto con las imágenes, la artista difundió un emotivo mensaje dirigido a su niña interior, gesto que generó una ola de reacciones y comentarios positivos de sus fanáticos en redes sociales.

Desde pequeña, Thalía se destacó por su talento y carisma, iniciando su carrera en la década de los ochenta como integrante del reconocido grupo Timbiriche.

Su crecimiento artístico y personal siempre estuvo bajo la mirada del público, permitiendo que generaciones enteras compartieran con ella los logros de su carrera.

En la publicación, Thalía reflexionó acerca de los sueños y la fortaleza de su versión infantil. 

"Esa niñita que ven aquí siempre tuvo el corazón lleno de sueños", expresó la cantante al pie de sus fotos. En su mensaje, agradeció a sus padres por enseñarle a confiar en sí misma y por alentarlo a nunca rendirse ante los desafíos.

Thalía subrayó que el amor y el apoyo de su familia fueron piezas clave en su formación, permitiéndole mantener viva la esperanza y la motivación mientras cumplía cada uno de sus objetivos. 

"Tuve la bendición de contar con unos padres que siempre me sostuvieron la mano y me enseñaron a creer en mí misma", escribió, invitando a sus seguidores a recordar la importancia de la familia en el desarrollo personal.

Reconocimiento internacional y agradecimiento a sus fans

En medio de este viaje emocional, Thalía reveló que está a punto de recibir el Premio Ícono de Billboard Women in Music, uno de los galardones más prestigiosos de la industria.

Además, aprovechó el mensaje para dedicar este logro a sus padres, recordando con cariño su aporte fundamental a su desarrollo.

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Thalía - Instagram

La cantante, con 54 años de edad y una trayectoria ininterrumpida, sacó un momento para reconocer a su comunidad de admiradores. 

"Gracias por caminar conmigo durante tantos años, por sostenerme siempre. Los amo con toda mi alma", manifestó, reforzando el estrecho lazo que mantiene con sus seguidores, conocidos como los ThalyFans, quienes han acompañado su evolución en cada etapa de su vida profesional.

"Mañana recibes el premio Ícono de Billboard Women in Music... y desde aquí hasta el cielo, mamá, papá, esto es para ustedes. Gracias por enseñarme a luchar por mis metas, por nunca dejarme caer y por amarme tanto", concluyó.

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