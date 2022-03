Ex Timbiriches reaccionan a denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano

“Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, contó Sasha Sokol en sus redes sociales sobre Luis de Llano.

“Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue una gran pérdida”, agregó.

Asimismo narró que durante largo tiempo ocultó que seguían juntos: “Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, expresó. “La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad”, concluyó la famosa.

-->

Colectivos feministas y los fans de la legendaria banda pop mexicana a la que pertenece le han hecho saber su apoyo moral a través de mensajes en sus redes sociales.

Ex Timbiriches rompen el silencio

Ante las declaraciones de Sasha Sokol, el caso se hizo tendencia y uno de los más comentados en el espectáculo mexicano.

Fue en su cuenta de Twitter donde Benny Ibarra, quien fue el amor infantil de Sasha cuando recién se formó Timbiriche y además es sobrino de Luis de Llano le refrendó su apoyo a la cantante.

“Te abrazo amiga querida Sasha Sokol siempre”, comentó el famoso.

Con esto, Benny dejó en claro que sin importar ser sobrino del productor y creador de Timbiriche, su lealtad se encuentra con la intérprete de Rueda mi mente.

Por su parte, Erik Rubín quien también estrechó lazos de amistad con Sasha desde que eran niños, fue cuestionado al respecto en el programa Ventaneando.

“Sasha es mi hermana y como bien lo dices yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo en todo y sí, ahí estoy para ella”, comentó el cantante.

“Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico, yo andaba con mi mundo y esto fue algo de lo que me enteré a través de los años, ya más grande. Ella no me comentó nada, esto es algo que realmente no recuerdo cómo fue que me enteré de esto”, expresó.

Al momento, el resto de los componentes de Timbiriche no ha emitido opiniones y se espera que pronto Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoenning expresen su sentir.

►Captan a Marc Anthony en apasionado beso con Miss Paraguay 2021