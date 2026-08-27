 Vilma Palma e Vampiros: Guía del Concierto en Guatemala
Farándula

Vilma Palma e Vampiros ya están en Guatemala: lo que debes saber para el concierto de hoy

¡La nostalgia se apodera de Guatemala! Vilma Palma e Vampiros ya está en el país y esta noche subirá al escenario junto a Miguel Mateos. ¿Vas al concierto? Esto es lo que debes saber antes de llegar.

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Vilma Palma e Vampiros, Redes sociales
Vilma Palma e Vampiros / FOTO: Redes sociales
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Los éxitos que marcaron a toda una generación volverán a sonar este jueves 27 de agosto en Guatemala. Vilma Palma e Vampiros ya se encuentran en el país para el concierto que ofrecerá junto al argentino Miguel Mateos en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Horas antes del espectáculo, la agrupación compartió a través de sus historias de Instagram imágenes desde el escenario, donde se observa a uno de sus integrantes frente al micrófono durante lo que parece ser parte de los preparativos para el show.

La publicación confirmó además a sus seguidores que la banda ya se encuentra lista para reencontrarse con el público guatemalteco.

La cita reúne en una misma noche a dos nombres estrechamente relacionados con el auge del rock y pop en español: Vilma Palma e Vampiros y Miguel Mateos. No es la primera ocasión en que ambos comparten escenario.

Vilma Palma e Vampiros, una banda que Guatemala conoce bien

Vilma Palma e Vampiros nació en Rosario, Argentina, a comienzos de la década de 1990 y consiguió trascender rápidamente las fronteras de su país gracias a una mezcla de rock, pop y ritmos bailables.

Su álbum debut, Vilma Palma e Vampiros, publicado en 1991, contiene varias de las canciones que terminaron convirtiéndose en clásicos de la agrupación y que todavía forman parte de sus presentaciones.

Uno de los temas fundamentales de su carrera es "La Pachanga", canción que se convirtió en un éxito internacional y abrió las puertas de la banda en diferentes países de Latinoamérica.

A esta se sumaron canciones como "Auto rojo", "Bye Bye", "Fondo profundo", "Mojada", "Verano traidor" y "Me vuelvo loco por vos", entre otras que hicieron de la agrupación uno de los nombres reconocibles del rock y pop latino de los años noventa.

Mario "Pájaro" Gómez se convirtió además en una de las figuras más identificables de Vilma Palma e Vampiros y en la voz de buena parte de esos temas que continúan siendo coreados décadas después de su lanzamiento.

La banda ha mantenido durante años una relación cercana con el público centroamericano y sus regresos a Guatemala suelen convertirse en una oportunidad para revivir la música de los años noventa.

Miguel Mateos también subirá al escenario

Pero Vilma Palma e Vampiros no será el único protagonista de la noche. El concierto contará también con Miguel Mateos, una de las figuras fundamentales del rock argentino y del movimiento de rock en español que conquistó Latinoamérica durante las décadas de 1980 y 1990.

Mateos inició su carrera al frente de la agrupación ZAS y posteriormente desarrolló una exitosa trayectoria como solista.

Su nombre está ligado a canciones que se convirtieron en clásicos del género, entre ellas "Cuando seas grande", "Obsesión", "Es tan fácil romper un corazón", "Llámame si me necesitas", "Perdiendo el control" y "Atado a un sentimiento".

Precisamente "Cuando seas grande" es uno de los temas más representativos de su carrera y ayudó a consolidar su popularidad fuera de Argentina en una época en la que el rock en español comenzaba a conseguir una presencia cada vez mayor en Latinoamérica.

El encuentro de Miguel Mateos con Vilma Palma e Vampiros convierte así el concierto en una noche especialmente dirigida a quienes crecieron escuchando rock y pop latino durante los años ochenta y noventa.

Recomendaciones para asistir al concierto

Quienes tengan previsto asistir deben tomar en cuenta que Majadas es uno de los sectores de zona 11 que suele registrar una importante circulación vehicular, especialmente al coincidir actividades masivas con el movimiento habitual de los centros comerciales y comercios de los alrededores.

Por ello, es recomendable salir con suficiente anticipación y no calcular la llegada únicamente con base en el tiempo habitual de recorrido. Las condiciones del tránsito pueden cambiar conforme se acerque la hora del espectáculo.

También es conveniente definir con anticipación dónde se dejará el vehículo y considerar el tiempo que puede tomar encontrar estacionamiento, caminar hasta el recinto y pasar por los controles de ingreso. Quienes utilicen servicios de transporte por aplicación pueden establecer un punto de encuentro para la salida, ya que al finalizar un concierto suele aumentar la demanda en los alrededores.

Antes de salir de casa también se recomienda revisar los canales oficiales del organizador y del recinto para confirmar horarios de apertura de puertas, objetos permitidos y prohibidos, condiciones de ingreso y cualquier modificación de última hora. Asimismo, es importante llevar los boletos preparados —digitales o físicos, según corresponda— y evitar adquirir entradas mediante vendedores no autorizados.

Si se asiste en grupo, acordar previamente un punto de reunión puede ser útil en caso de separarse, especialmente debido a la cantidad de personas que puede concentrarse tanto dentro como fuera del recinto.

Una noche para cantar clásicos

Con Vilma Palma e Vampiros ya en territorio guatemalteco y los preparativos en marcha, todo está listo para una noche que apelará directamente a la nostalgia.

Dos representantes de distintas etapas del rock argentino compartirán nuevamente escenario en Guatemala: por un lado, Miguel Mateos con canciones que acompañaron la expansión del rock en español durante los años ochenta; por el otro, Vilma Palma e Vampiros con los temas festivos y románticos que dominaron buena parte de los noventa.

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