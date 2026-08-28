Revelan los Últimos Días de Dolly Parton y Su Enfermedad

A pocos días de la muerte de Dolly Parton, su hermana Stella Parton rompió el silencio y compartió detalles íntimos de los últimos días de la llamada reina del country, desde una tradición que ambas mantuvieron durante años hasta una petición que la cantante hizo a sus médicos mientras enfrentaba el cáncer.
La intérprete de Jolene e I Will Always Love You murió el martes 25 de agosto a los 80 años, después de una breve batalla contra el cáncer, según informaron sus representantes. Hasta el momento no se ha revelado públicamente qué tipo de cáncer padecía.
Aunque en los últimos meses habían surgido preocupaciones por su salud y la artista había tenido que cancelar algunos compromisos profesionales, Parton había intentado tranquilizar a sus seguidores y había dejado claro que todavía tenía proyectos que quería realizar.
Ahora, el testimonio de Stella permite conocer cómo fueron algunos de esos últimos momentos lejos de los escenarios.
Una llamada cada martes antes de que saliera el sol
Más allá de la fama, los premios y los escenarios, Dolly y Stella conservaron una sencilla costumbre familiar: cada martes por la mañana tomaban café juntas a la distancia mientras hablaban por teléfono.
Stella contó que lo hacían antes de que saliera el sol, cuando gran parte del mundo todavía dormía. Durante aquellas conversaciones se ponían al día, hablaban de sus vidas, hacían planes y compartían los pequeños detalles cotidianos que mantenían su vínculo de hermanas.
Ambas habían conservado la costumbre de madrugar que adquirieron desde niñas en Tennessee.
Tras la muerte de Dolly, Stella reconoció que sus mañanas de café de los martes nunca volverán a ser iguales. El detalle resulta todavía más emotivo porque la estrella de la música murió precisamente un martes.
Stella, quien también desarrolló una carrera como cantante y compositora, recordó a su hermana con cariño y aseguró que podía imaginarla llegando al cielo con el brillo que siempre la caracterizó.
Una petición a sus médicos durante su enfermedad
Pero entre los recuerdos compartidos por Stella hubo uno que llamó especialmente la atención y reveló cómo Dolly afrontó su enfermedad.
Según contó, la artista llegó a hablar con ella sobre la posibilidad de que los tratamientos dejaran de ofrecerle esperanza. Incluso ante ese escenario, estaba dispuesta a que los médicos utilizaran medicamentos experimentales si su experiencia podía contribuir de alguna manera a ayudar a futuros pacientes.
Stella aseguró que su hermana estaba "siempre pensando en los demás".
La revelación adquiere un significado especial después de conocerse que Dolly murió tras una breve batalla contra el cáncer. No obstante, ni su familia ni sus representantes han hecho público hasta ahora el tipo específico de cáncer que padecía.
La disposición de Parton a colaborar con sus médicos también parecía estar en sintonía con una faceta que acompañó a la artista durante buena parte de su vida: su interés por apoyar causas sociales y científicas.
Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, Dolly donó un millón de dólares a la Universidad de Vanderbilt para apoyar investigaciones relacionadas con el coronavirus; aquellos fondos contribuyeron a investigaciones vinculadas al desarrollo de la vacuna de Moderna.
Los problemas de salud de Dolly Parton
La salud de la cantante había sido motivo de preocupación desde meses antes de su fallecimiento.
En octubre de 2025, su hermana Freida pidió públicamente a los seguidores que rezaran por Dolly, lo que generó preocupación entre sus admiradores. Posteriormente, la propia estrella buscó tranquilizarlos.
Parton también había atravesado problemas de salud que incluyeron cálculos renales y tuvo que posponer compromisos profesionales. En mayo aseguró que estaba respondiendo bien al tratamiento, aunque todavía no se encontraba preparada para regresar completamente a los escenarios.
Pese a ello, continuó hablando de sus proyectos y de su deseo de seguir trabajando.
Su fallecimiento el 25 de agosto terminó sorprendiendo a millones de seguidores que desconocían la gravedad de la enfermedad que enfrentaba en privado.
"Sed más amables"
Stella aprovechó su despedida para pedir que el recuerdo de su hermana no se limite únicamente a sus canciones, premios o películas.
Para ella, una manera de mantener vivo el legado de Dolly es continuar la forma en que trataba a quienes estaban a su alrededor.
"Sed más amables, animad a los demás", pidió Stella, además de invitar a las personas a dedicar parte de su tiempo y recursos a ayudar a quienes lo necesitan.
La filantropía fue precisamente una de las facetas más reconocidas de Dolly Parton. Entre sus proyectos destaca Imagination Library, el programa de alfabetización infantil que fundó en 1995 y que entrega gratuitamente libros a niños pequeños.
Un último adiós junto a Carl Dean
La familia también ha dado a conocer que el funeral de Dolly será privado, respetando los deseos de la cantante.
Se realizará un pequeño servicio para sus familiares y personas más cercanas, lejos de una multitudinaria despedida pública. Posteriormente, sus restos serán sepultados en Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, en Nashville.
Allí volverá a estar junto al hombre con quien compartió prácticamente toda su vida adulta: su esposo Carl Dean, fallecido en marzo de 2025 después de casi seis décadas de matrimonio.
La familia ha pedido además que, en lugar de enviar flores, quienes quieran rendir homenaje a la cantante consideren hacer donaciones a Dolly Parton's Imagination Library.
Un legado más allá de la música
Dolly Parton deja una de las trayectorias más importantes de la música country. A lo largo de más de seis décadas escribió miles de canciones y convirtió temas como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You en clásicos que trascendieron generaciones y géneros musicales.
Sin embargo, las palabras de Stella Parton muestran ahora otra dimensión de sus últimos días.
Mientras enfrentaba una enfermedad que mantenía alejada del público, Dolly conservaba aquella sencilla llamada de los martes con su hermana y, según Stella, seguía pensando en cómo su propia experiencia médica podía servir a otras personas.
Un detalle que para su familia resume la personalidad que intentó mantener hasta el final: detrás del cabello rubio, los tacones, los brillantes y una de las carreras más reconocibles de la música estadounidense, estaba una mujer que quería que su legado también estuviera asociado con ayudar a los demás.