 Sheynnis Palacios deja Top Chef VIP por problemas de salud
Farándula

¡Definitivo! Sheynnis Palacios abandona Top Chef VIP por razones médicas

¡Se terminó su aventura! Sheynnis Palacios deja Top Chef VIP por problemas de salud y revela que tendrá que someterse a una operación. ¿Qué le ocurrió?

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Sheynnis Palacios, Redes sociales de Sheynnis Palacios
Sheynnis Palacios / FOTO: Redes sociales de Sheynnis Palacios
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La participación de Sheynnis Palacios en la quinta temporada de Top Chef VIP llegó definitivamente a su fin. La ex Miss Universe 2023 anunció que abandona la competencia culinaria de Telemundo por razones médicas, luego de presentar una complicación con uno de sus implantes mamarios que le provocó fuertes dolores y comenzó a limitarla físicamente.

La modelo nicaragüense explicó mediante un comunicado publicado en sus redes sociales que, aunque quería permanecer en el reality, después de ser evaluada por su cirujano y su médico general tomó la decisión de priorizar su salud, abandonar las cocinas e iniciar el tratamiento que necesita.

Palacios también confirmó que deberá ser operada y que viaja a Orlando, Florida, para comenzar el proceso médico y posteriormente enfocarse en su recuperación.

La noticia llega después de varios días de preocupación por la salud de la exreina de belleza. Telemundo había mostrado que Palacios tuvo que abandonar uno de los retos tras presentar dolor en el pecho y recibir atención médica.

¿Qué le pasó a Sheynnis Palacios?

Fue la propia Sheynnis quien decidió explicar públicamente lo ocurrido.

Según relató, días antes de abandonar Top Chef VIP uno de sus implantes mamarios se volteó. La situación le provocó un dolor intenso que comenzó a limitar sus movimientos y complicó incluso una actividad fundamental dentro del programa: cocinar.

El problema llegó a tal punto que la noche anterior al reto de Food Truck tuvo que acudir al hospital, donde permaneció hasta la madrugada.

"El implante estaba completamente volteado", explicó Palacios en su comunicado. De acuerdo con su relato, el equipo del departamento de cirugía tuvo que ayudarla a acomodarlo nuevamente.

Los médicos le recomendaron reposo, pero la nicaragüense estaba entusiasmada con la posibilidad de participar en el segundo reto en exteriores y decidió continuar en la competencia.

Sheynnis reconoció posteriormente que en ese momento no imaginó que su decisión pudiera agravar la situación. Y así ocurrió.

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Sheynnis Palacios - Redes sociales

Intentó continuar pese a las recomendaciones médicas

La ex Miss Universo regresó a la competencia porque quería continuar viviendo la experiencia de Top Chef VIP, pero con el paso de los días las molestias no desaparecieron.

La situación con el implante siguió empeorando y comenzó a impedirle competir de la manera que ella deseaba.

"Por más que mi corazón quisiera quedarse en la competencia, mi cuerpo ya no podía seguir el mismo ritmo", expresó la modelo al explicar su decisión.

Tras una nueva evaluación y siguiendo las recomendaciones de su cirujano y su médico general, Palacios comprendió que debía detenerse.

La exreina de belleza explicó que lo responsable y necesario era abandonar Top Chef VIP para iniciar su proceso médico.

Los problemas de salud ya habían encendido las alarmas

Días antes del anuncio definitivo, los seguidores de Top Chef VIP habían vivido momentos de preocupación por Sheynnis.

Durante un reto por equipos, la ex Miss Universo presentó un fuerte malestar que le impidió continuar cocinando. Telemundo confirmó entonces que Palacios tuvo que abandonar la prueba después de presentar dolor en el pecho para recibir atención médica.

Su ausencia también se hizo evidente posteriormente cuando sus compañeros se reunieron en la cava del programa. La producción explicó que no estaba presente debido al problema de salud que había requerido atención médica.

Otros reportes señalaron que durante uno de esos episodios tuvo que ser trasladada en ambulancia después de que el malestar se intensificara.

A pesar de lo sucedido, Sheynnis Palacios intentó regresar y mantenerse dentro de la competencia. Sin embargo, la complicación relacionada con el implante terminó obligándola a cambiar sus planes.

Sheynnis Palacios tendrá que ser operada

Con su salida ya confirmada, la prioridad de Sheynnis será ahora su recuperación. En su comunicado informó que se dirigía a Orlando para iniciar el proceso médico necesario.

"Hoy estoy de camino a Orlando para iniciar todo el proceso necesario, operarme y enfocarme en mi recuperación", explicó.

La ex Miss Universo no dio mayores detalles sobre el procedimiento quirúrgico al que será sometida ni estableció públicamente cuánto tiempo podría tomar su recuperación.

Por ahora, su participación en Top Chef VIP está terminada y su atención estará concentrada completamente en su salud.

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