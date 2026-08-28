Wingston González: Poeta Garífuna Reconocido de Guatemala

El poeta guatemalteco Wingston González hizo historia al ganar la décimo cuarta edición del Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) 2026, convirtiéndose en el primer escritor fuera de México en obtener este reconocimiento, que será entregado en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.
El escritor fue elegido por unanimidad por su poemario "Un poquito más allá", una obra que aborda la historia, identidad y diáspora de la comunidad garífuna.
La portavoz del jurado, Gloria Chacón, explicó durante una conferencia de prensa que la obra presenta una escritura "estéticamente lograda con ritmos propios" y narra "la odisea de la comunidad garífuna, su expulsión de las Antillas, y en particular de la Isla de San Vicente".
El reconocimiento coloca no solo al escritor guatemalteco en el escenario internacional, sino también a la lengua y cultura garífuna como protagonistas de uno de los premios dedicados a las literaturas indígenas del continente.
Una profunda exploración de la identidad garífuna
De acuerdo con el fallo del jurado, "Un poquito más allá" refleja "una profunda exploración poética y cultural de la identidad garífuna".
La obra aborda tanto la diáspora del pasado como la del presente, incluida la presencia de esta comunidad en Los Ángeles, además de la resistencia frente a la colonización y los esfuerzos por preservar la lengua y las tradiciones.
El jurado destacó también "la importancia de la herencia lingüística y filosófica" presente en el trabajo del guatemalteco.
González explicó que la lengua garífuna es hablada por comunidades centroamericanas y de la costa caribeña descendientes de migrantes africanos, así como por integrantes de su diáspora en Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que en los últimos años su uso se ha ido perdiendo.
Por ello, obtener este reconocimiento representa para él una oportunidad para contribuir a su difusión y conservación.
Una tradición que va más allá de la música
El escritor también destacó que la cultura garífuna ha mantenido una importante presencia en el Caribe, principalmente a través de la música, pero subrayó que existe otra expresión cultural que merece mayor visibilidad: la poesía oral.
"Me alegra muchísimo porque la cultura garífuna estuvo presente en el Caribe guatemalteco y hondureño, especialmente a través de la música, pero hay una tradición de poesía oral importante en las costas del Atlántico centroamericano que también está presente en grandes comunidades como Houston, California, Nueva York", expresó el galardonado.
Para González, el premio abre así una ventana para mostrar una parte de la cultura garífuna que durante años ha permanecido profundamente vinculada con la oralidad de sus comunidades.
El poeta añadió que su propia escritura también ha recibido influencia de las lenguas indígenas mexicanas, las cuales calificó como un "ejemplo para muchísimos escritores indígenas alrededor del mundo".
69 obras de nueve países participaron
El guatemalteco fue seleccionado en una edición que contó con participación de escritores de diferentes partes de América.
Gabriel Pacheco, presidente del Comité Interinstitucional del premio, informó que este año fueron postuladas 69 obras escritas en 22 lenguas indígenas y procedentes de nueve países: México, Ecuador, Guatemala, Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina y Chile.
Finalmente, el jurado decidió por unanimidad otorgar el reconocimiento al poemario de Wingston González.
¿Quién es Wingston González?
Nacido en 1986, Wingston González es un escritor guatemalteco definido como "transdisciplinario", con trabajo desarrollado en poesía, escritura performática y traducción.
Durante dos décadas ha construido un universo literario caracterizado por la combinación de la experimentación formal, la oralidad y la recuperación de la memoria afroindígena centroamericana.
Su trabajo encuentra ahora una nueva plataforma internacional gracias a "Un poquito más allá", una obra en la que precisamente convergen varios de esos elementos y que coloca en primer plano la memoria y la identidad garífuna.
¿Cuándo recibirá el premio?
El Premio de Literaturas Indígenas de América es organizado por la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
El galardón contempla una bolsa de 300 mil pesos mexicanos, además de la publicación de la obra ganadora.
Wingston González recibirá oficialmente el reconocimiento el próximo 4 de diciembre de 2026, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Su triunfo marca un precedente para el certamen al convertirse en el primer ganador fuera de México y, al mismo tiempo, abre un nuevo espacio internacional para la literatura guatemalteca y la preservación de la lengua y cultura garífuna.