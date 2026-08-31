John Galliano renuncia a homenaje de la Met Gala 2027

La Met Gala 2027 tendrá que buscar una nueva inspiración. El Metropolitan Museum of Art de Nueva York confirmó que la exposición "John Galliano: Horizons", que estaría dedicada a la trayectoria del célebre diseñador británico y serviría como eje de la próxima edición de la gala, no seguirá adelante.
La decisión llega apenas semanas después de que el Costume Institute anunciara que Galliano sería protagonista de su gran exposición de primavera de 2027.
El proyecto pretendía recorrer la trayectoria creativa del diseñador desde sus primeros años hasta sus etapas en algunas de las casas más importantes de la industria, entre ellas Givenchy, Christian Dior y Maison Margiela.
Sin embargo, desde que fue anunciado, el homenaje quedó rodeado de una fuerte controversia por los comentarios antisemitas y racistas que Galliano realizó hace 15 años y que en 2011 provocaron uno de los mayores escándalos de la historia reciente de la moda.
Después de semanas de cuestionamientos, el museo y el diseñador decidieron que la muestra no se llevaría a cabo como estaba previsto.
¿Por qué cancelaron la exposición de John Galliano?
La razón está directamente relacionada con la controversia que generó convertir a Galliano en protagonista de uno de los eventos culturales y de moda con mayor exposición internacional.
El diseñador es considerado una de las figuras más influyentes y creativas de su generación, pero su carrera también permanece marcada por los comentarios antisemitas y racistas que realizó durante varios incidentes en París.
La polémica estalló en 2011, cuando salió a la luz un video grabado en un café parisino en el que Galliano, aparentemente bajo los efectos del alcohol, realizaba declaraciones antisemitas. El escándalo tuvo consecuencias inmediatas.
Christian Dior, donde Galliano había ejercido como director creativo desde 1996, primero lo suspendió y posteriormente decidió despedirlo.
Galliano también enfrentó a la justicia francesa y fue declarado culpable en 2011 de proferir insultos antisemitas.
Años después, el diseñador habló públicamente sobre sus adicciones, inició un proceso de rehabilitación y ofreció disculpas por sus palabras.
Pero cuando el Met anunció que dedicaría su exposición de 2027 a su trayectoria, aquel episodio volvió al centro de la conversación.
Críticas por convertir la exposición en un "homenaje"
Uno de los principales cuestionamientos no estaba dirigido a que el museo analizara la obra de Galliano, sino a la posibilidad de que una exposición de semejante magnitud terminara funcionando como una celebración de su figura.
"John Galliano: Horizons" habría sido un acontecimiento excepcional dentro de la historia del Costume Institute. Galliano se convertiría en apenas el tercer diseñador vivo en recibir una exposición monográfica de esta magnitud en el Met, después de Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo.
Precisamente ese reconocimiento generó rechazo entre sectores de la comunidad judía, figuras públicas y otros críticos que consideraron inapropiado conceder uno de los mayores honores de la industria a una persona con ese pasado.
La controversia fue creciendo y algunos donantes llegaron a considerar retirar su respaldo financiero al museo si el proyecto continuaba.
La complicada coincidencia con el Día del Recuerdo del Holocausto
A las críticas se agregó otro elemento especialmente sensible. La Met Gala se celebra tradicionalmente el primer lunes de mayo y, siguiendo esa tradición, la edición de 2027 estaba prevista para el 3 de mayo.
Ese día coincide con Yom HaShoah, jornada dedicada a recordar a las víctimas del Holocausto.
La posibilidad de realizar precisamente ese día una Met Gala vinculada a una exposición dedicada a Galliano provocó todavía más cuestionamientos debido a sus antecedentes de declaraciones antisemitas.
La coincidencia fue señalada por críticos del proyecto y aumentó la presión sobre el museo para reconsiderar sus planes.
¿Qué dijo John Galliano?
Galliano rompió el silencio mediante un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, donde comenzó agradeciendo al Metropolitan Museum of Art y especialmente a Max Hollein, Andrew Bolton y Anna Wintour por haber considerado dedicarle la exposición.
El diseñador reconoció que recibir semejante propuesta de una institución que ha admirado durante años significaba un importante reconocimiento a su trayectoria.
Sin embargo, explicó que después de reflexionar y conversar con las personas involucradas llegó a la conclusión de que lo mejor era que la exposición no se realizara en este momento.
"Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor que causaron mis palabras en el pasado", expresó Galliano.
El diseñador hizo referencia particularmente al daño provocado a las comunidades judía y asiática y reiteró su arrepentimiento.
Galliano también reconoció que una verdadera reparación no se consigue mediante una exposición, un reconocimiento institucional o un solo gesto público, sino que requiere un proceso continuo.
En otro de los puntos más importantes del comunicado, aseguró que no quería que la controversia alrededor de su figura colocara al Metropolitan Museum of Art en una situación complicada ni desviara la atención del trabajo realizado por el Costume Institute.
"También reconozco y respeto que una exposición que honre mi trabajo sería dolorosa para algunas personas", señaló.
El comunicado también incluyó una reflexión personal sobre los años posteriores al escándalo que transformó su carrera.
Galliano agradeció a las personas que lo han acompañado durante sus 15 años de sobriedad y recuperación del alcoholismo y las adicciones.