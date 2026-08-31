El mundo de la actuación española está de luto. Francesc Garrido, reconocido por una extensa trayectoria que abarcó cine, televisión y teatro, murió este lunes 31 de agosto a los 56 años.
El intérprete catalán participó durante más de tres décadas en importantes producciones españolas y trabajó en películas como "Mar adentro", "Smoking Room" y "Te doy mis ojos", además de series como "Sé quién eres", "El tiempo entre costuras", "Isabel", "Gran Reserva" y "La novia gitana".
Su fallecimiento ha causado especial sorpresa debido a su edad y porque Garrido permanecía profesionalmente activo. De hecho, deja varios proyectos pendientes de estreno.
¿De qué murió Francesc Garrido?
Las primeras informaciones difundidas este lunes no especificaban qué había provocado la muerte del actor. Sin embargo, posteriormente comenzaron a conocerse más detalles.
Medios internacionales informaron que Garrido murió debido a un problema de corazón.
La noticia sorprendió a la industria española, especialmente porque el intérprete continuaba trabajando y tenía varias producciones que todavía no habían llegado a las pantallas.
Garrido había nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, por lo que estaba a pocos días de cumplir 57 años.
¿Quién era Francesc Garrido?
Francesc Garrido se caracterizó por construir una carrera alejada de la figura tradicional de estrella, pero terminó convirtiéndose en uno de los actores secundarios más reconocibles y respetados de la producción audiovisual española.
Su preparación comenzó mucho antes de aparecer en las grandes producciones. Estudió interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona y amplió posteriormente su formación en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).
Su carrera profesional arrancó en el teatro a comienzos de los años noventa. Una de sus primeras apariciones sobre las tablas fue en 1990 con "Alfons Quart".
Durante su trayectoria teatral trabajó con textos de grandes autores y desarrolló una faceta interpretativa que mantuvo paralelamente a sus trabajos audiovisuales.
De hecho, Garrido nunca abandonó completamente los escenarios. En 2025 volvió al Teatro Lliure para participar en "El Mestre i Margarita", montaje dirigido por Àlex Rigola.
Su salto del teatro al cine
Tras sus primeros años sobre los escenarios, Garrido comenzó a aparecer en televisión durante la década de 1990 y posteriormente llegó al cine.
Su debut cinematográfico se produjo con "La ciudad de los prodigios", estrenada en 1999. Poco después apareció uno de los proyectos que marcaría su carrera: "Smoking Room".
La película independiente, estrenada en 2002, recibió un importante reconocimiento en el Festival de Málaga. Garrido y el resto del reparto masculino obtuvieron conjuntamente la Biznaga de Plata a mejor actor.
Compartió aquel reconocimiento con intérpretes como Antonio Dechent, Juan Diego, Ulises Dumont, Eduard Fernández y Chete Lera.
Después llegarían producciones que actualmente forman parte de títulos importantes del cine español.
Francesc Garrido apareció en "Mar adentro"
Uno de los títulos internacionales más conocidos en los que participó fue "Mar adentro", dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem.
La cinta, basada en la historia de Ramón Sampedro, consiguió el Óscar a mejor película de habla no inglesa y obtuvo 14 premios Goya.
Garrido también trabajó en "Te doy mis ojos", dirigida por Icíar Bollaín, y posteriormente apareció en películas como "Alatriste", "Teresa, el cuerpo de Cristo", "25 kilates" y "La adopción".
Su filmografía se caracterizó precisamente por combinar grandes producciones con películas independientes.