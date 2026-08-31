 (none)
Farándula

Muere el actor Francesc Garrido, conocido por “Mar Adentro” o “La Novia Gitana”

Francesc Garrido deja una carrera de más de tres décadas y varios proyectos que el público todavía no ha podido ver. ¿Qué ocurrió con el reconocido actor?

Compartir:
Francesc Garrido, Redes sociales de Francesc Garrido
Francesc Garrido / FOTO: Redes sociales de Francesc Garrido
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El mundo de la actuación española está de luto. Francesc Garrido, reconocido por una extensa trayectoria que abarcó cine, televisión y teatro, murió este lunes 31 de agosto a los 56 años.

El intérprete catalán participó durante más de tres décadas en importantes producciones españolas y trabajó en películas como "Mar adentro", "Smoking Room" y "Te doy mis ojos", además de series como "Sé quién eres", "El tiempo entre costuras", "Isabel", "Gran Reserva" y "La novia gitana".

Su fallecimiento ha causado especial sorpresa debido a su edad y porque Garrido permanecía profesionalmente activo. De hecho, deja varios proyectos pendientes de estreno.

¿De qué murió Francesc Garrido?

Las primeras informaciones difundidas este lunes no especificaban qué había provocado la muerte del actor. Sin embargo, posteriormente comenzaron a conocerse más detalles.

Medios internacionales informaron que Garrido murió debido a un problema de corazón.

La noticia sorprendió a la industria española, especialmente porque el intérprete continuaba trabajando y tenía varias producciones que todavía no habían llegado a las pantallas.

Garrido había nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, por lo que estaba a pocos días de cumplir 57 años.

¿Quién era Francesc Garrido?

Francesc Garrido se caracterizó por construir una carrera alejada de la figura tradicional de estrella, pero terminó convirtiéndose en uno de los actores secundarios más reconocibles y respetados de la producción audiovisual española.

Su preparación comenzó mucho antes de aparecer en las grandes producciones. Estudió interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona y amplió posteriormente su formación en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).

Su carrera profesional arrancó en el teatro a comienzos de los años noventa. Una de sus primeras apariciones sobre las tablas fue en 1990 con "Alfons Quart".

Durante su trayectoria teatral trabajó con textos de grandes autores y desarrolló una faceta interpretativa que mantuvo paralelamente a sus trabajos audiovisuales.

De hecho, Garrido nunca abandonó completamente los escenarios. En 2025 volvió al Teatro Lliure para participar en "El Mestre i Margarita", montaje dirigido por Àlex Rigola.

Su salto del teatro al cine

Tras sus primeros años sobre los escenarios, Garrido comenzó a aparecer en televisión durante la década de 1990 y posteriormente llegó al cine.

Su debut cinematográfico se produjo con "La ciudad de los prodigios", estrenada en 1999. Poco después apareció uno de los proyectos que marcaría su carrera: "Smoking Room".

La película independiente, estrenada en 2002, recibió un importante reconocimiento en el Festival de Málaga. Garrido y el resto del reparto masculino obtuvieron conjuntamente la Biznaga de Plata a mejor actor.

Compartió aquel reconocimiento con intérpretes como Antonio Dechent, Juan Diego, Ulises Dumont, Eduard Fernández y Chete Lera.

Después llegarían producciones que actualmente forman parte de títulos importantes del cine español.

Francesc Garrido apareció en "Mar adentro"

Uno de los títulos internacionales más conocidos en los que participó fue "Mar adentro", dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem.

La cinta, basada en la historia de Ramón Sampedro, consiguió el Óscar a mejor película de habla no inglesa y obtuvo 14 premios Goya.

Garrido también trabajó en "Te doy mis ojos", dirigida por Icíar Bollaín, y posteriormente apareció en películas como "Alatriste", "Teresa, el cuerpo de Cristo", "25 kilates" y "La adopción".

Su filmografía se caracterizó precisamente por combinar grandes producciones con películas independientes.

En Portada

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustiblest
Nacionales

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustibles

07:30 AM, Ago 31
Protestas complican tránsito en alrededores del Congresot
Nacionales

Protestas complican tránsito en alrededores del Congreso

11:45 AM, Ago 31
Cámara del Agro rechaza bloqueos y pide a las autoridades garantizar el orden públicot
Nacionales

Cámara del Agro rechaza bloqueos y pide a las autoridades garantizar el orden público

10:15 AM, Ago 31
Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: Me vacié t
Deportes

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: "Me vacié"

09:24 AM, Ago 31
Gracias por todo: las emotivas reacciones tras el adiós de Messi a la selecciónt
Deportes

"Gracias por todo": las emotivas reacciones tras el adiós de Messi a la selección

10:23 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCCopa Centroamericanaredes socialesSeguridad vialViolenciaEstados Unidosviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar