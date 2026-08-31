Concierto de Yuri en Guatemala: Ayuda a la niñez local

"Maldita Primavera", "Yo te pido amor" y otros de los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones volverán a escucharse en Guatemala con la llegada de Yuri.
La cantante mexicana regresará al país este sábado 5 de septiembre para presentar "Icónica Recargado", un espectáculo con el que celebra las distintas etapas de su extensa trayectoria y que, en esta ocasión, tendrá además un propósito solidario.
Yuri será la protagonista de la quinta edición de "El Amor Nos Une: Tres fundaciones, un mismo sueño", iniciativa que busca recaudar fondos para apoyar el trabajo de Casa Ronald McDonald Guatemala, Fundación Aldo Castañeda y Fundación Margarita Tejada.
La cita será en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, donde los seguidores de la intérprete mexicana podrán disfrutar de una noche que combinará música, nostalgia, baile y una gran producción.
Yuri llega con "Icónica Recargado"
Con más de cuatro décadas de trayectoria, Yuri se ha convertido en una de las voces femeninas más reconocidas de la música en español y su espectáculo actual hace precisamente un recorrido por las distintas épocas que han marcado su carrera.
"Icónica Recargado" promete mucho más que un concierto tradicional. La producción que la cantante llevará al escenario guatemalteco incluye más de 15 cambios de vestuario, pantallas LED, bailarines, coreografías y diferentes elementos visuales que acompañarán el recorrido musical.
El público podrá reencontrarse con canciones que se han convertido en clásicos de su repertorio y que han permitido que su música permanezca vigente entre distintas generaciones.
Entre los temas esperados se encuentran "Maldita Primavera", una de las canciones inseparables de su carrera; "Yo te pido amor" y "Tiempos mejores", además de otros éxitos que han acompañado su trayectoria.
La mexicana también continúa presentando música reciente. En 2025 lanzó el álbum "Señora", un proyecto con el que rindió homenaje a grandes intérpretes y canciones de la música latina.
Un concierto que ayudará a la niñez guatemalteca
La presentación tendrá un significado especial debido a que forma parte de "El Amor Nos Une: Tres fundaciones, un mismo sueño".
La iniciativa llega en 2026 a su quinta edición y reúne a organizaciones, empresas y público alrededor de una misma causa: contribuir con instituciones que trabajan directamente con niños y familias guatemaltecas.
Los fondos recaudados beneficiarán a Casa Ronald McDonald Guatemala, Fundación Aldo Castañeda y Fundación Margarita Tejada.
En conjunto, las tres organizaciones reportan haber impactado a más de 250 mil niños y familias a través de los diferentes programas que desarrollan en Guatemala.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Yuri?
El espectáculo se realizará el sábado 5 de septiembre de 2026 en Fórum Majadas, ubicado en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
La presentación está anunciada para la noche y los boletos se encuentran disponibles por medio de Ticket ASA.
Yuri y una carrera que atraviesa generaciones
La llegada de Yuri también representa la oportunidad de reencontrarse con una artista cuya música ha acompañado al público latinoamericano durante más de cuatro décadas.
Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente simplemente como Yuri, comenzó su carrera siendo muy joven y alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1980 y 1990.
Su capacidad vocal, personalidad sobre el escenario y particulares vestuarios se convirtieron con el paso del tiempo en parte de su sello artístico.
Canciones como "Maldita Primavera", "Detrás de mi ventana", "Qué te pasa", "Hombres al borde de un ataque de celos", "Yo te pido amor" y "La maldita primavera" forman parte de un repertorio que ha logrado permanecer vigente entre varias generaciones.
Esa trayectoria es precisamente la que celebra con "Icónica Recargado", espectáculo con el que continúa recorriendo distintos escenarios.