Actor rinde homenaje a Messi con emotivo tatuaje

El actor Julián Gil reaccionó con profunda emoción y tristeza en sus redes sociales tras el anuncio oficial del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina,.
A través de sus redes sociales, compartió un mensaje de agradecimiento y recordando con afecto los momentos en que convivió con el capitán albiceleste.
"En mis recuerdos... en mi corazón... en mi alma y en mi piel... Gracias Leo por tanto", acompañándolo de dedicatorias de respeto por su trayectoria.
Además del mensaje, Julián Gil también dejó ver el tatuaje que se hizo en honor a su ídolo. La firma y el rostro de Messi lo acompañan en una tinta que está en su brazo izquierdo.
El presentador es conocido por ser un gran admirador del astro argentino, e incluso en previos encuentros durante la Copa del Mundo, había logrado conseguir su autógrafo y estampar su firma en la piel en forma de tatuaje.
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a través de sus redes sociales, donde posteó una carta con unas muy sentidas palabras y, que según dijo, escribió dos días después de la final del Mundial 2026.
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección...
Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", escribió.
Consigue la firma
Julián Gil sumó una de las firmas más esperadas para su proyecto "La Pelota del Mundial" al conseguir el autógrafo del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, durante un encuentro celebrado en Dallas, Texas.
La firma fue estampada en el balón que Gil ha llevado consigo durante su recorrido por las distintas sedes del Mundial 2026 y que ya reúne autógrafos de varias figuras destacadas del fútbol internacional.
Según explicó el presentador, el momento tuvo un significado especial, ya que Messi es uno de los deportistas que más admira y una de las personalidades cuya firma más deseaba obtener desde el inicio de la iniciativa.
"Qué bendición poder tener la firma de Messi en ‘La Pelota del Mundial’. Pero más bendecido me siento por haber tenido la oportunidad de entregarle una estampita de la Virgen de Guadalupe para que lo acompañe a él y a su padre en su recuperación. La firma quedará en la pelota. Ese momento quedará para siempre en mi corazón", expresó Gil.