El Amor que Costó a Wendy Guevara una Camioneta y Casa

Marlon Colmenarez, el influencer venezolano de 29 años, rompió el silencio y respondió contundentemente a Wendy Guevara, negando haber sido su pareja o haber mantenido relaciones íntimas con ella.
Sus declaraciones surgen con gran repercusión luego de que la celebridad mexicana hablara públicamente sobre un amor no correspondido y grandes sacrificios económicos en un evento que captó la atención mediática.
Colmenarez afirmó que Wendy Guevara está "obsesionada" con él y busca "perjudicarlo", a pesar de que él le dejó de hablar hace tres años.
Reconoció que ella le regaló una camioneta del año y le dio el enganche para una casa, pero enfatizó que estas acciones fueron voluntarias por parte de la influencer y no producto de una relación formal.
La polémica inició cuando Wendy Guevara fue la invitada sorpresa en el último concierto de Rosalía en la capital mexicana.
Durante la dinámica del "Confesionario", un segmento íntimo del show, la influencer abrió su corazón y reveló haber realizado importantes inversiones económicas por un amor que no fue correspondido.
"He comprado desde una camioneta último modelo. He comprado y pagado por amor hasta dando el enganche de una casa... Por darle gusto a un hombre que yo pensaba que él me quería", confesó ante un público conmovido por su sinceridad.
Ella añadió que en esa relación lo dio todo sin recibir nada a cambio, sintiéndose "escondida como moto robada".
"No se me hace justo que yo di muchísimo y a cambio recibí pura mierda... odio esto de estar como moto robada, siempre escondida, escondida como moto robada y eso ya no se puede chingao", expresó con visible emoción.
La tajante respuesta y su versión de los hechos
A pesar de la aclaración de Wendy Guevara, las palabras de la influencer rápidamente generaron una fuerte polémica y muchas miradas se dirigieron hacia Marlon Colmenarez.
Ante la presión mediática y las especulaciones, el influencer venezolano no tardó en responder, desmintiendo categóricamente cualquier relación sentimental o íntima con Wendy Guevara.
"Qué obsesión, yo le dejé de hablar a esta persona hace tres años y esta persona siempre sigue buscando la manera de perjudicarme, de lanzarme indirectas y todo", declaró Colmenarez, visiblemente molesto por la situación.
Sobre los regalos mencionados por Wendy, fue directo y sin rodeos: "sí me regalaste una camioneta, me la regalaste. No te la robé... me diste el inicial para una casa, claro que sí, pero lo hiciste porque quisiste. Nadie te obligó a hacerlo".
"Nunca fuimos novios, nunca te hablé de amor, nunca te la metí", afirmó, utilizando un lenguaje explícito para subrayar su punto y la ausencia de intimidad.
Añadió que si hubieran tenido una relación formal, su situación profesional actual sería muy diferente.
"Que por amor, yo nunca te dije vamos a ser novios. Nunca tuvimos relaciones íntimas como para decir que te enculaste... Ya ha pasado mucho tiempo, y tú vas a hacer eso delante de tantas personas, hablar mal de mí. ¿Por qué no sales a confesar todas las cosas malas que has hecho?... porque si yo te lo hubiera metido, si yo hubiera sido tu pareja, yo estuviera ahorita en un programa de televisión", sentenció.