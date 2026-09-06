 Khloé Kardashian sorprende con proyecto en Centroamérica
Farándula

Khloe Kardashian aterriza en Centroamérica y estas escenas han sorprendido

La visita de una reconocida influencer ha llamado la atención en redes sociales, especialmente por el inesperado motivo detrás de su viaje al país.

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Khloé Kardashian, Instagram
Khloé Kardashian / FOTO: Instagram
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Yris Palmer, reconocida influencer y empresaria de raíces salvadoreñas, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su reciente visita a El Salvador, donde realizó grabaciones para "The Girls: A Khloé Kardashian Project", reality producido para Hulu. La creadora de contenido viajó acompañada de su prometido, el exjugador de la NBA Troy Daniels, y sus hijos.

Durante su estadía recorrió diferentes lugares turísticos del territorio salvadoreño y mostró parte de la gastronomía y los paisajes del país.La visita también tuvo un significado especial para Palmer debido a sus raíces salvadoreñas.

@epiclatamnews

Yrispalmer, empresaria e influencer de raíces salvadoreñas, llegó a su país junto a su pareja, para realizar grabaciones para el reality de Hulu, “The Girls”, proyecto de Khloe Kardashian 🇸🇻✨ #kloekardashian #kardashians #hulu #elsalvador

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En una de las escenas de la producción se hace referencia precisamente a su vínculo familiar con El Salvador y a la importancia que tiene el país dentro de su historia. Durante su recorrido, Palmer compartió momentos relacionados con la cultura y gastronomía salvadoreña.

Entre las experiencias que aparecen en el proyecto destaca su acercamiento a las tradicionales pupusas, además de diferentes paisajes y destinos turísticos. Uno de los momentos que más llamó la atención fue una videollamada que Palmer sostuvo con Khloé Kardashian, a quien mostró algunos de los lugares que estaba visitando.

Más del proyecto de Khloé Kardashian

Durante la conversación incluso le planteó la posibilidad de que los hijos de la integrante del clan Kardashian visitaran El Salvador. La influencer también mostró interés por utilizar diseños salvadoreños durante su estadía, destacando el talento y la moda local.

La visita de Yris Palmer forma parte de la historia que presenta "The Girls: A Khloé Kardashian Project", producción que sigue la vida de varias mujeres cercanas a Khloé Kardashian.

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Yuri protagonizó un emotivo momento durante su concierto en Guatemala, donde rompió en llanto.

El episodio dedicado al viaje a El Salvador muestra a Palmer y Troy Daniels durante un viaje de negocios al país, mientras atraviesan conversaciones relacionadas con sus planes de boda y la posibilidad de ampliar su familia.  Cabe destacar que el capítulo, titulado "Relative Trouble", fue estrenado el 21 de agosto de 2026.

De esta manera, El Salvador logró convertirse en uno de los escenarios de "The Girls", llevando algunos de sus paisajes, sabores y atractivos turísticos a una producción vinculada con una de las familias más famosas de la televisión y las redes sociales.

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