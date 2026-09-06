Nuevos actores de Harry Potter: Dobby, Tom y Ginny

La nueva serie de Harry Potter continúa tomando forma y HBO ya confirmó a tres actores que tendrán papeles importantes en la segunda temporada, basada en Harry Potter y la cámara secreta. La noticia ha generado expectativa entre los fanáticos de la saga, quienes esperan conocer cómo será esta nueva adaptación de los libros.
Los elegidos para interpretar a algunos de los personajes son Lenny Rush como Dobby, Bonnie Hill como Ginny Weasley y Billy Barratt como Tom Riddle, la versión joven del personaje que posteriormente se convertiría en Lord Voldemort. Los tres se incorporarán a la historia durante la segunda temporada de la producción de HBO.
Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el fichaje de Lenny Rush como Dobby, el entrañable elfo doméstico que tiene una participación fundamental en La cámara secreta. Rush, de 17 años, es conocido por su trabajo en la serie británica Am I Being Unreasonable?, producción por la que recibió un premio BAFTA.
El joven actor también ha participado en proyectos como Enola Holmes 2 y Doctor Who. El personaje de Dobby fue interpretado mediante efectos digitales en las películas originales y contó con la voz de Toby Jones.
Más de los personajes de Harry Potter
Ahora, la nueva serie tendrá la oportunidad de presentar al querido elfo a una nueva generación de espectadores. Otra de las novedades es Bonnie Hill como Ginny Weasley, quien reemplazará a Gracie Cochrane en el papel a partir de la segunda temporada.
Cochrane había sido elegida inicialmente para interpretar a Ginny, pero no continuará en la producción debido a circunstancias imprevistas. Hill se integrará a la familia Weasley y tendrá mayor relevancia en la historia de Harry Potter y la cámara secreta, cuando Ginny comienza su primer año en Hogwarts mientras Harry, Ron y Hermione cursan su segundo año.
Finalmente, Billy Barratt dará vida al joven Tom Riddle, personaje esencial para comprender parte del pasado de Voldemort y los misterios que rodean a Hogwarts.
Barratt es conocido por producciones como Invasion, Kraven the Hunter y Bring Her Back. Además, hizo historia al convertirse en uno de los ganadores más jóvenes del Emmy Internacional a Mejor Actor.